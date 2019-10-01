Sony將遊戲訂閱服務價格砍半 搶食市場大餅

2019-10-01 21:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



Sony 1日將其線上遊戲訂閱服務PlayStation Now的價格砍半，下殺至每月9.99美元，且立即生效，反映遊戲服務市場競爭日益激烈。

電玩業巨頭Sony同時表示，將暢銷遊戲「俠盜獵車手5」限期加入遊戲陣容，並將首度針對PlayStation Now展開全球行銷活動。PlayStation全球服務副總陳葛雷絲（音譯）說，這次的行銷活動，將結合拓展自19個區域及服務開通以來所得的經驗，「消費者傾向這樣的價格點」。

微軟Xbox的Game Pass服務，每月價格也是9.99美元。隨著串流科技進步，訂閱制的電玩遊戲服務愈來愈受歡迎，消費者益發找不到理由擁有最喜愛的遊戲，業者也尋找可以持續帶進營收的來源。蘋果公司兩周前推出Arcade遊戲服務，每月要價4.99美元。Google下月也將推出串流遊戲服務Stadia，每月9.99美元。