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Sony將遊戲訂閱服務價格砍半 搶食市場大餅

2019-10-01 21:56經濟日報 記者陳律安╱即時報導

Sony 1日將其線上遊戲訂閱服務PlayStation Now的價格砍半，下殺至每月9.99美元，且立即生效，反映遊戲服務市場競爭日益激烈。

電玩業巨頭Sony同時表示，將暢銷遊戲「俠盜獵車手5」限期加入遊戲陣容，並將首度針對PlayStation Now展開全球行銷活動。PlayStation全球服務副總陳葛雷絲（音譯）說，這次的行銷活動，將結合拓展自19個區域及服務開通以來所得的經驗，「消費者傾向這樣的價格點」。

微軟Xbox的Game Pass服務，每月價格也是9.99美元。隨著串流科技進步，訂閱制的電玩遊戲服務愈來愈受歡迎，消費者益發找不到理由擁有最喜愛的遊戲，業者也尋找可以持續帶進營收的來源。蘋果公司兩周前推出Arcade遊戲服務，每月要價4.99美元。Google下月也將推出串流遊戲服務Stadia，每月9.99美元。

PlayStaion Now 2014年問世時為遊戲租賃服務，後來轉型訂閱制，現有逾70萬名用戶。Sony在這次的行銷活動中，準備首度為該服務打電視廣告。PlayStaion Now有超過800款遊戲，而遊戲大作幾個月就會下架，新款則每月上架。客戶能下載遊戲，或透過雲端遊玩。

Sony將遊戲訂閱服務價格砍半。路透。
Sony將遊戲訂閱服務價格砍半。路透。
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