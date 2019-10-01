燃煤為王！東南亞到2030年前 仍以燃煤發電為主

2019-10-01 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



近期幾份報告顯示，儘管全球邁向潔淨能源，但快速成長的東南亞經濟體仍以燃煤為能源主流。

能源顧問業者Wood Mackenzie資深研究員陶‧賈桂琳（音譯）說：「全球燃煤敘事相當悲觀，這將導致東南亞新增的燃煤電能逐步衰減」，「然而，這區域電力需求增加，以及可負擔程度的問題，意味著我們只會在2030年以後見到燃煤衰退」，「燃煤在東南亞電力市場上仍然為王」。

燃煤產業因為造成汙染，遭致環保人士廣泛的批評。但根據國際能源署（IEA）數據，全球燃煤需求連續八年成長，去年達到0.7%，並預期到2023年東南亞的燃煤消耗將穩定強勁成長，抵銷歐洲及北美的下滑。IEA指出，亞洲多數地區燃煤需求增加，是因為它易於取得，且成本低廉。

Wood Mackenzie研究發現，燃煤不僅將持續成為東南亞主要電力來源，用量將在2027年觸頂後才會下滑。而到2040年，燃煤仍將占東南亞發電占比的36%。陶‧賈桂琳說，燃煤需求激增，主要受越南及印尼需求帶動。

然而，隨著政府致力朝潔淨能源邁進，更多銀行規避提供資金給燃煤計畫，再生能源將更為普及。Wood Mackenzie預期，到2040年風力及太陽能發電發電占比達35%，並占投資額23%，於2019年至2040年間投資額達逾890億美元。

陶‧賈桂琳說，再生能源的成長終將實現，就算在東南亞的競爭力不比其他區域，也面臨著取得土地，以及間歇性問題。

間歇性問題指再生能源有時會面臨風力及陽光不足斷斷續續的問題，雖然電廠能利用電池儲存電能，但仍面臨技術及成本上的挑戰。

穆迪投資人服務公司在9月初的報告指出，東南亞最大經濟體印尼的潔淨能源目標將「難以達成」。印尼政府目標在2025年將在再生能源占比拉高至23%，比現在的12%高近一倍，但穆迪分析師寫道：「這很難達成，因為電力擴張仍由燃煤主導」，「最主要的挑戰是不斷變遷的政策及監管框架，這幾年下來面臨許多挑戰」。

燃煤發電也接受政府補助，使其與風力及太陽能相比價格更具吸引力。其他問題還包括再生能源計畫的關稅。