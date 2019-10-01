美國1日公布9月汽車銷售 投資人屏息以待

2019-10-01 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



天氣轉涼了，時序也進入10月，而第4季第一個月份的經濟數據特別受矚目，因為隨著年底腳步愈來愈接近，市場人士開始聚焦2020年展望，掌握年底前的市況有助於規劃未來。

這正是為什麼美國1日（周二）公布的9月汽車銷售數據非常重要。巴隆周刊（Barron's）指出，汽車銷售報告在月初出爐，儘管單月數據的好壞未必會左右市場走勢，投資人仍應密切關注，不僅因為9月發生許多事，如通用汽車（GM）工人罷工，更因車市景氣榮枯向來備受投資人重視。汽車產業每年經濟產值數兆美元，汽車售價高昂，全球每年銷量約1億輛。

數據顯示，今年來汽車相關經濟景氣逐漸萎縮，受全球輕型車輛銷售下滑拖累。在中國--全球最大車市--汽車銷售約比一年前滑落12%。美國銷售情況較佳，但銷售也走下坡。美國汽車銷售數據通常經過季節調整並折合成年率（seasonally adjusted annualized rate，簡稱SAAR），今年來美國輕型車SAAR約下滑1%。

汽車產業研究機構Wards Intelligence預估，美國9月SAAR約1,700萬輛，基本上與8月持平，此數仍堪稱穩健。

不過，有別於去年美國勞工節長周末銷售併入9月數據，今年勞工節周末計入8月銷售，可能使9月數據受影響，並使數據顯得波動較大。

話雖如此，Seaport Global分析師Mike Ward表示，他覺得美國汽車產業情況仍佳，並預期年底前「美國輕型車銷售可望居高不下，有利的訂價趨勢也可望持續下去」。

銷售紮實，且汽車製造公司與零件商仍賺錢，仍不足以推升汽車股上漲。通用和福特（Ford）預期股價本益比現在不到7倍。這顯示，雖然華爾街分析師預期汽車銷售仍強，投資人依然迴避汽車股。

這是因為美國汽車銷售已連三年走下坡，以致汽車股欲漲乏力。過去三年來，羅素3000汽車與汽車零件指數報酬率僅1.8%左右，表現遠不如道瓊工業指數同時期平均16.4%的年增幅。

Wolfe Research分析師Dan Galves說：「SAAR一直下滑，對70%的投資人而言，什麼都免談了。」他指出，比起進場撿便宜的誘惑，投資人更擔心陷入「價值陷阱」--低價股價值會愈來愈低。

目前尚無跡象顯示美國汽車銷售將止跌回升。這個產業仍努力因應全球需求減緩，也因此投資人寧可在場外觀望。