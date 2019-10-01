親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

美國1日公布9月汽車銷售 投資人屏息以待

2019-10-01 18:18經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

天氣轉涼了，時序也進入10月，而第4季第一個月份的經濟數據特別受矚目，因為隨著年底腳步愈來愈接近，市場人士開始聚焦2020年展望，掌握年底前的市況有助於規劃未來。

這正是為什麼美國1日（周二）公布的9月汽車銷售數據非常重要。巴隆周刊（Barron's）指出，汽車銷售報告在月初出爐，儘管單月數據的好壞未必會左右市場走勢，投資人仍應密切關注，不僅因為9月發生許多事，如通用汽車（GM）工人罷工，更因車市景氣榮枯向來備受投資人重視。汽車產業每年經濟產值數兆美元，汽車售價高昂，全球每年銷量約1億輛。

數據顯示，今年來汽車相關經濟景氣逐漸萎縮，受全球輕型車輛銷售下滑拖累。在中國--全球最大車市--汽車銷售約比一年前滑落12%。美國銷售情況較佳，但銷售也走下坡。美國汽車銷售數據通常經過季節調整並折合成年率（seasonally adjusted annualized rate，簡稱SAAR），今年來美國輕型車SAAR約下滑1%。

汽車產業研究機構Wards Intelligence預估，美國9月SAAR約1,700萬輛，基本上與8月持平，此數仍堪稱穩健。

不過，有別於去年美國勞工節長周末銷售併入9月數據，今年勞工節周末計入8月銷售，可能使9月數據受影響，並使數據顯得波動較大。

話雖如此，Seaport Global分析師Mike Ward表示，他覺得美國汽車產業情況仍佳，並預期年底前「美國輕型車銷售可望居高不下，有利的訂價趨勢也可望持續下去」。

銷售紮實，且汽車製造公司與零件商仍賺錢，仍不足以推升汽車股上漲。通用和福特（Ford）預期股價本益比現在不到7倍。這顯示，雖然華爾街分析師預期汽車銷售仍強，投資人依然迴避汽車股。

這是因為美國汽車銷售已連三年走下坡，以致汽車股欲漲乏力。過去三年來，羅素3000汽車與汽車零件指數報酬率僅1.8%左右，表現遠不如道瓊工業指數同時期平均16.4%的年增幅。

Wolfe Research分析師Dan Galves說：「SAAR一直下滑，對70%的投資人而言，什麼都免談了。」他指出，比起進場撿便宜的誘惑，投資人更擔心陷入「價值陷阱」--低價股價值會愈來愈低。

目前尚無跡象顯示美國汽車銷售將止跌回升。這個產業仍努力因應全球需求減緩，也因此投資人寧可在場外觀望。

各大汽車製造公司周二將陸續公布上月銷售數據，美國9月整體汽車銷售數據訂於下午出爐，通常是在股市收盤後公布。

美國1日公布9月汽車銷售數據，投資人屏息以待。路透
美國1日公布9月汽車銷售數據，投資人屏息以待。路透
分享

華爾街罷工
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

日本消費稅增稅 單身及退休族群負擔可能變重

2019-10-01 14:10

南韓通膨率54年來首見負數 出口連10月下滑

2019-10-01 13:58

澳洲央行宣布今年第三度降息1碼至0.75% 不排除再降

2019-10-01 12:55

90天審查期已過仍未批准 日本掐緊南韓半導體命脈

2019-10-01 11:30

蘋果10月31日公布財報 iPhone 11新機銷售成焦點

2019-10-01 11:23

外資避險另一去處？ 台幣成貿易戰意外贏家 年底仍抗跌

2019-10-01 10:47

南韓物價史上首見萎縮 央行降息還需別的理由？

2019-10-01 09:43

半導體價格低迷和美中貿易戰衝擊 南韓出口跌不停

2019-10-01 09:42

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 09:15

因應消費稅調漲 日本推減輕稅制部分商品不漲

2019-10-01 09:09

供給和中東衝突疑慮消退、油價下跌 金價受美元漲勢打壓

2019-10-01 08:56

摩根大通：蘋果明年5G版iPhone可望提提振成長

2019-10-01 08:13

美元第3季漲3.4% 創2018年第2季來最佳單季表現

2019-10-01 07:35

蘋果Mac Pro續留德州組裝 仍有五項零件未獲關稅豁免

2019-10-01 07:18

美股連續三季收高 投資人寄望美中貿易仍有轉機

2019-10-01 07:00

陸小型企業赴美IPO 卡關

2019-10-01 00:44

經濟下行 企業併購降溫

2019-10-01 00:44

100美元投資美國房地產？金融科技業提新招

2019-10-01 00:43

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

日銀變招 本月降息有影

2019-09-30 23:57

沙國：油價可能飆上意外的高

2019-09-30 23:56

沙國王儲不想開打：若與伊開戰 油價變天價

2019-09-30 23:55

日本政府鼓勵併購 擬推優稅

2019-09-30 23:53

加國總理拚連任 打減稅牌

2019-09-30 23:53

自助倉儲…資金避風港

2019-09-30 23:53

迷戀大店面 店租拖垮Forever 21

2019-09-30 23:52

Forever 21破產 全球收350店

2019-09-30 23:47

恐釀窒息風險！IKEA回收嬰兒圍兜兜 顧客可全數退款

2019-09-30 22:53

芝加哥聯準銀行總裁：Fed已轉鴿派 必要時須再次出手

2019-09-30 20:02

沙烏地王儲：若與伊朗開戰 石油恐飆至難想像高價

2019-09-30 18:27

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

悲傷終點線！長跑選手正跑完50K 遭閃電擊中身亡

2019-10-01 08:41

大陸閱兵展示東風41 讓美國坐立難安

2019-10-01 12:03

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 09:15

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

網購禮服附贈三大包「石頭」？ 經確認價值超過1600萬

2019-10-01 14:30

夫妻花36萬在Airbnb租別墅 到了才發現根本不存在！

2019-10-01 12:55

強生恐被女王開除？ 議員：若拒延後脫歐可要求女王開鍘

2019-10-01 08:24

兩盤義大利麵加魚要一萬五？日遊客在羅馬被騙很大！

2019-10-01 14:49

不只烏克蘭！ 澳總理也遭川普施壓協助調查貶穆勒報告

2019-10-01 07:36

買房不如買島？ 瑞典小島出售、花140萬美元坐擁美景

2019-10-01 11:27

否認下令殺哈紹吉 王儲：你無法想像我們的痛

2019-09-30 20:02

沙國：油價可能飆上意外的高

2019-09-30 23:56

格陵蘭木乃伊完美保存 嬰屍揭露因紐特人活埋習俗

2019-10-01 13:07

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37

川普電話門外一章 大學生搶下第一手獨家新聞

2019-10-01 11:53

90天審查期已過仍未批准 日本掐緊南韓半導體命脈

2019-10-01 11:30

陰謀論、內戰說、假新聞 川普推特發飆口不擇言

2019-10-01 15:12

沙國王儲不想開打：若與伊開戰 油價變天價

2019-09-30 23:55

澳洲央行宣布今年第三度降息1碼至0.75% 不排除再降

2019-10-01 12:55

芝加哥聯準銀行總裁：Fed已轉鴿派 必要時須再次出手

2019-09-30 20:02

川普搞出電話門 83%人不意外

2019-09-30 23:45

招生研究：43%白人學生 靠捷徑進哈佛

2019-10-01 13:52

赤道畿內亞副總統貪腐惡名昭彰 瑞士扣押25部名車全數拍賣

2019-09-30 23:04

半導體價格低迷和美中貿易戰衝擊 南韓出口跌不停

2019-10-01 09:42

日本調漲消費稅 民眾狂買衛生紙各地現「災情」

2019-10-01 16:37

川普與各國領袖通話 眾院都要查

2019-09-30 23:40

美對普亭密友祭新制裁 莫斯科誓報復

2019-10-01 15:51

川普喊「調查調查者」！司法部長要求盟邦調查CIA、FBI

2019-10-01 09:54

不滿中共宣傳報刊進國會 美眾議員要求調查

2019-10-01 07:47

電話門醜聞 烏克蘭前檢察總長：沒理由調查拜登

2019-09-30 20:04

蘋果Mac Pro續留德州組裝 仍有五項零件未獲關稅豁免

2019-10-01 07:18

影／5萬顆蘋果全被偷光 印州果園東主嚇呆

2019-10-01 12:48

全球油市需求正熱之時 美頁岩油榮景卻降溫

2019-09-30 23:58

100美元投資美國房地產？金融科技業提新招

2019-10-01 00:43

烏克蘭24歲男疑為逃兵役 娶81歲殘疾表姊

2019-10-01 10:05

外資避險另一去處？ 台幣成貿易戰意外贏家 年底仍抗跌

2019-10-01 10:47

川普陷電話門風暴 民調：45%美國人支持彈劾

2019-10-01 15:12

前國安顧問波頓：北韓無意棄核

2019-09-30 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top