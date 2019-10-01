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新聞標籤功能將上線 臉書擬付費給優質發文者

2019-10-01 15:02中央社 舊金山30日綜合外電報導

社群龍頭臉書（Facebook）新功能「新聞標籤」預計將在幾週後上線，臉書今天說，公司計劃付費給文章內容刊登在這個欄目的部分發文者。

臉書最近證實將推出「新聞標籤」（News Tab）的計畫，這個欄目將由經驗豐富的記者負責編輯，這與長久以來由演算法決定使用者體驗的作法大不相同。

一群由人組成的團隊將挑選切題、可靠的突發和頭條新聞內容。

臉書發言人麥爾奎索（Mari Melguizo）回應法新社詢問時說：「新聞標籤欄目的發文者數量將隨時間成長。」

「為確保我們能涵蓋各主題範圍，我們將開始付費給一些能根據事實穩定提供原創內容的發文者。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）稍早報導，估計有200家新聞機構的文章會被選入這個欄目，臉書計劃付費給其中1/4。

總部位於加州的臉書說，「新聞標籤」將與動態消息（news feed）有所區別，後者的功能是顯示用戶親友近況更新與貼文。

除了由人工編選的頭條新聞外，演算法還會依據一些「信號」來推測使用者喜好。這些「信號」包括用戶追蹤的專頁、與線上新聞互動或訂閱內容等。

臉書新聞夥伴負責人布朗（Campbell Brown）在這個即將上線的功能曝光時告訴法新社：「我們推出新聞標籤的目標，是為用戶提供個人化和高度相關體驗。」

然而，根據布朗所言，人們看到的大多數內容仍將由軟體決定。

社群龍頭臉書（Facebook）新功能「新聞標籤」預計將在幾週後上線。 （美...
社群龍頭臉書（Facebook）新功能「新聞標籤」預計將在幾週後上線。 （美聯社資料照）
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