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大陸閱兵展示讓美國坐立難安的東風41 可由轟6搭載

2019-10-01 12:03聯合報 記者季晶晶╱即時報導

中國大陸舉行十一國慶大閱兵，展示共黨建政70周年的軍事力量，在華府，許多人把此事看做是對美國在西太洋覇權日益增強的威脅。

大陸今天80分鐘長的閱兵式，是國家主席習近平四年來的第二次閱兵，除坦克、運兵車和一列列踢正步的官兵外，還展示促使美國近年來加強在東亞部署更多火力的飛彈。中國下了重本打造前美國太平洋部司令哈里斯所謂的「全球最大且最多樣化的飛彈部隊」。

全球射程最長洲際彈道飛彈之一、東風41首度公開亮相，備受矚目。

法國智庫戰略研究基金會研究人員彭達茲說：「純政治交流而言，這些飛彈會是人人談論的話題，它展示中國人軍力和實力。」彭達茲和同事德洛里表示，外國武器專家也將利用閱兵的機會，觀察通常隱而不見、飛彈數量與質量的現代化程度。

中國H-6轟炸機多年來一直是北京轟炸力量的核心機群，此次閱兵將顯現改裝的重大進展。根據先前社群媒體貼出的預演照片顯示H-6能搭載大型飛彈，很可能是東風21（DF-21）反艦彈道飛彈。

美國與亞洲盟友眼前的憂慮是，人民解放軍擁有大量短程非核飛彈。過去15年，中國已將發射器的數量增加一倍，並擁有系列搭載傳統彈頭的武器，射程足以涵蓋美國在西太平洋的大多數基地。

美國和俄羅斯在冷戰時期簽署的《中程飛彈條約》（INF），不允許美國擁有這些中程陸基飛彈，這也是為什麼部分人士支持川普今年退出該條約。根據日本上周五公布的防衛白皮書，中共人民解放軍的飛彈部隊已經測試過幾乎不可能攔截的先進「超音速」飛彈。

澳洲智庫洛伊研究院國際安全研究專案主任羅赫文說，十一展示的中程和洲際彈道飛彈，「是要讓在北亞進行的任何軍事行動，都變得風險極高且極端昂貴」。

美國官員估計，如果中國是INF簽約國，大約95%的飛彈會違反條約。根據雪梨大學美國研究中心最近發表的一份報告，解放軍的飛彈可能使中國在美國做出回應前「迅速使用有限武力取得既成事實的勝利」。

儘管退出INF，美國尚在追趕中國，而美國想在亞洲對抗中國的威脅，卻面臨障礙。澳洲總理莫理森已排除美國在澳洲部署陸基飛彈的可能性；日本首相安倍晉三想部署美國飛彈防禦系統都遭強烈反對，更別提攻擊性飛彈。

中國大陸1日舉行國慶大閱兵，全球射程最長洲際彈道飛彈之一、東風41首度公開亮相。...
中國大陸1日舉行國慶大閱兵，全球射程最長洲際彈道飛彈之一、東風41首度公開亮相。路透
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