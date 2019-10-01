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整理／日本消費稅今漲到10% 遊客有何影響？怎麼省荷包？

90天審查期已過仍未批准 日本掐緊南韓半導體命脈

2019-10-01 11:30經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

日韓貿易爭端仍無消退跡象，南韓貿易部1日聲明表示，日本持續延後批准一項半導體製造業關鍵材料出口，要求日方立刻撤除「不公、歧視性的出口管制措施」。

南韓貿易部表示，日本一家液態氟化氫（liquid hydrogen fluoride）出口商提出申請已過90天，但日方至今尚未放行，這種高純度化學原料用於晶片的清洗與蝕刻。

南韓表示，日本政府不斷要求出口商提供額外文件，在90天的審核期後仍未批准這種材料的出口申請。其他材料的申請，則以「限制重重的方式」批准。

日本對三種高階晶片及可撓式顯示器生產的關鍵材料出口至南韓實施管制，自7月4日起生效。南韓貿易部指出，儘管90天的審查期未明文規定，但已是出口申請流程所需時間的慣例。

聲明指出：「日本對南韓的出口管制難以預測，已導致供應鏈的不確定性升高，嚴重影響企業營運。」南韓並指控日本對特定材料的出口採逐案審核，已構成「差別待遇」。

自管制生效以來，日本曾批准對南韓出口部分氟聚酰亞胺（fluorinated polyimide）、光阻劑和氣態氟化氫。南韓科技大廠三星電子、KS海力士都依賴日本進口這些材料，也開始尋找替代來源，但可能需耗時數月。投資人和市場觀察人士日益擔憂，日韓貿易緊張形勢升高，可能打亂全球供應鏈。

另一方面，南韓官員表示，日本的管制並未實際影響南韓企業產能。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基在國會答詢時表示，日本將南韓移出貿易白名單，限制關鍵零部件、新材料和技術裝備的供給，但南韓並未出現實際影響企業生產力的狀況。

南韓要求日本立即撤除半導體關鍵材料出口管制措施。美聯社
南韓要求日本立即撤除半導體關鍵材料出口管制措施。美聯社
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