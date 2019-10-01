外資避險另一去處？ 台幣成貿易戰意外贏家 年底仍抗跌

2019-10-01 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易戰況反覆無常，台幣卻因外資回流而反彈，在第3季中止連五季跌勢，成為亞幣中僅次於泰銖的次強貨幣。分析師認為台幣年底前雖不易獨強，但跌幅也相對有限。

台幣兌美元上周五收報31.042，累計第3季升約0.1%，中止季線自去年第2季以來連跌之勢。據彭博貨幣排行截至周一亞洲時段午後，台幣第3季在12個主要亞幣裡表現僅次於泰銖。台幣兌美元今天上午升值0.1%，報31.012元。

德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩上周接受彭博訪問說，「原本市場預期台灣將因為貿易戰成為受傷最重的經濟體之一，現在則是出乎市場預料。」台灣近期數據比中國和南韓好很多，台股也成為資金避風港。

彭博統計資料顯示，9月外資累計買超台股約25億美元，在主要亞股裡居前，也讓今年累計買賣超數據在8月急跌至負後再次轉正。

對於台幣年底前走勢，分析師多數認為在全球大環境不利之下，台幣難免走貶但幅度料可受控。據彭博追踪分析師的預測，市場對於台幣今年底的預估中值在31.5，最強預估走升至30.9，最弱估走貶至32。

巴克萊預估台幣今年底趨貶至31.2，策略師Kritika Kashyap等人9月24日的報告預料，人民幣續貶及全球貿易情勢將帶動台幣走貶。然而，在全球不確定性加劇的時候，台幣通常會相對較具韌性，因為台灣有大量的外國資產部位。