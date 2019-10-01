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供給和中東衝突疑慮消退 油價下跌 金價受美元漲勢打壓

2019-10-01 08:56經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一下跌，因供給短缺和中東衝突的疑慮消退，布蘭特原油寫下去年第4季以來最大單季跌幅，主因投資人擔心中美貿易戰升級。金價重挫，主因美元大漲。

布蘭特原油期貨下跌1.13美元或1.8%，結算價報每桶60.78美元。西德州原油期貨下跌1.84美元或3.3%，結算價報每桶54.07美元。

油價9月大幅震盪，沙烏地阿拉伯石油設施遇襲導致產量減半，油價飆升近20%，但隨著迅速復產，油價漲幅縮減。布蘭特原油月線上漲0.6%，西德州原油期貨月線下跌1.9%。

布蘭特原油Q3收跌8.7%，是自2018年第四季度下跌35%以來的最大單季跌幅。西德州原油第3季下跌7.5%，因市場擔心美中國貿易戰導致全球經濟成長降至10年來最低水準，抑制石油需求成長。

中國是全球最大的原油進口國。中國外交部周一稱，中美之間的任何脫鉤都將損害雙方並導致國際市場不穩定。

IAF Advisors石油分析師Kyle Cooper表示：「美國和中國距離達成任何形式的協議還很遠，市場擔心原油缺乏需求。」

黃金周一下跌，銀價下跌3%，白金重挫逾5%，主因美元勁升，貴金屬走低，鈀金回吐漲幅。

黃金現貨下跌1.7%，至每英兩1,471.09美元。美國12月黃金期貨下跌2.2%，結算價報每英兩1,472.90美元。美元大漲令以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更昂貴。

鈀金現貨下跌0.6%，至每英兩1,670.45美元，盤中觸及紀錄高位1,700.71美元。

CMC Group的管理合夥人Jeffrey Christian表示：「鈀金有強大需求，但很大一部分漲幅來自投機需求，以及黃金、銀及白金下跌後投資人轉向鈀金。」

白金現貨重挫5.6%，報每英兩878.86美元，盤中觸及8月28日以來最低的870.5美元。

油價金價

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