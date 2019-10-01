台積電ADR率費半指數大漲 分析師訪亞洲供應鏈表示樂觀

2019-10-01 08:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



儘管全球晶片銷售額持續衰減，但幾位分析師走訪亞洲供應鏈後，認為市況呈現好轉，這些樂觀看法帶動美國半導體股周一上漲。

Susqeuhanna Financial 分析師 Christopher Rolland 周一發布報告說，依照他最近訪問亞洲的觀察，他對晶片業已經觸底的看法是「審慎樂觀」。

Rolland說：「儘管有好有壞，亞洲大部分供應鏈認為第4季會有微幅起色，普遍認為目前可能是谷底。大多數業者預料僅有和緩復甦，但已有人預料庫存微幅去化有助明年上半年復甦。關稅問題已經不大，因為大多數原廠委託製造（OEM）已將必要生產轉出中國。」

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 也走訪一趟亞洲，也傳回復甦看法。

「整體而言，第3季和第4季符合預期，因總體經濟和美中貿易變數，整體氛圍仍略審慎，後者問題帶動區域性（相對於全球性）轉型，形成物流阻力和庫存風險。就主要終端市場來看，伺服器下半年較上半年有微幅起色，邁入2020年雲端趨勢好轉，抵銷企業持續的疲態。 」

受此消息激勵，費城半導體指數周一上漲1%，今年以來上漲35%。台積電ADR漲2.1%。英特爾漲1.5%。