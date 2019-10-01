美元第3季漲3.4% 創2018年第2季來最佳單季表現

2019-10-01 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元創下2018年第2季以來最佳單季表現，投資人等待美國關鍵經濟數據以及美中新一輪經貿磋商。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%，第3季漲幅達到3.4%，創2018年第2季以來最大單季漲幅。

川普政府語帶保留地否認正在討論限制美國對中國企業和金融市場投資的消息。市場觀望中國副總理劉鶴10月10-11日在美國進行新一輪經貿磋商。美國周二將公佈ISM製造業數據，周五將公佈非農就業數據。

歐元兌美元下跌0.3%，至1.0903左右，一度跌至1.0885，創2017年5月以來最低水平，單月跌幅達到0.7%，歐洲央行的刺激措施看來不足以提振疲軟的通膨和成長。

美元兌日圓升0.2%，至108.11左右；日圓9月貶值1.7%，創2月以來最大單月跌幅，在G-10貨幣中表現最差。隨著美股穩步上漲。

澳幣兌美元跌0.2%，至0.6750左右，澳洲央行周二將公佈利率決策。紐西蘭元兌美元下跌0.5%，至0.6262左右，一度跌至0.6250，為2015年以來最低。