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美股連續三季收高 投資人寄望美中貿易仍有轉機

2019-10-01 07:00經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周一上漲，受益於蘋果、微軟和美國默克漲勢，投資人顯然對美中美貿易戰的疑慮暫擱一旁。美股連續第三季收高，今年維持逾20年來最大單年漲幅，也延續史上最長的牛市。

標普500指數從8月跌勢中反彈，過去四個月來第三個月收高。科技股推動大盤上漲，川普政府低調否認正在討論限制美國對中國企業和金融市場投資的消息。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.5%，報2,976.73點。道瓊工業平均指數上漲96.58點，漲幅0.4%，報26916.83點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，報7,999.338點。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall談到美中貿易時表示，市場未見恐懼情緒，大多數人期待美中在10月份的磋商，會有令人鼓舞的進展。

美國財政部官員周末表示，當前並無計畫阻止中國公司在美國上市。中國政府也承諾繼續擴大金融市場並鼓勵外國投資。美中雙方下一輪高級別貿易談判定於10月舉行。

進入第4季之際，標普500指數第3季僅漲1.2%，但今年來已累計上漲19%，為1997年來最佳同期表現，但過去三個月僅上漲1.2%。

標普500指數目前距離7月26日的紀錄高點只差1.6%，但在去年秋季暴跌之後，該指數較一

年前僅上漲2.2%，凸顯市場自2018年初以來的橫盤整理走勢。

蘋果大漲2.4%，因摩根大通上調iPhone銷量預測和庫克的言論。執行長庫克對德國一份日報表示，最新款iPhone的銷售開局強勁。

微軟上漲0.9%，也帶來提振。標普500指數科技股指數上升1.0%。

川普貿易顧問納瓦羅周一否認正考慮將在美上市中國公司從美國證券交易所除牌下市的報導，斥為「假新聞」，華爾街信心得到進一步提振。

Ladenburg Thalmann Asset Management執行長Phil Blancato表示，「對於這種利用不同類型的手段來影響貿易談判的想法，未來我們會習以為常。」

在美國上市的阿里巴巴和百度分別上漲0.8%和1.5%。

美國製藥大廠默克上漲1.5%，該公司公布與英國阿斯利康合作開發的抗癌藥物Lynparza的實驗數據，顯示結果良好。

對於川普利用不同手段來影響貿易談判的想法，投資人漸感麻木。路透
對於川普利用不同手段來影響貿易談判的想法，投資人漸感麻木。路透
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