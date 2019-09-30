親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

全球油市需求正熱之時 美頁岩油榮景卻降溫

2019-09-30 23:58經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

沙烏地阿拉伯石油設施在9月遇襲後，頁岩油在全球油市的重要性隨之攀抵史上新高，然而，此時開採技術的創新正好也達高峰，使得美國頁岩油開採熱逐漸降溫。

華爾街日報報導，根據美國能源部（DOE）資料，今年上半年美國原油產量增幅不及1%，低於去年同期的近7%。

回顧幾年前頁岩油產量也曾下滑，但當時是因為國際油價暴跌所致，而今年產量減少部分則歸咎於核心的營運問題，包括油井距離過近導致產量低於預期，就連產量大的油井也比預期更快枯竭。這個現象反映產油業者面臨的新挑戰，科技與工程技術進步已開始滯緩。

能源部月初表示，美國今年產油量預估將達到每日1,220萬桶，高於去年的平均每日1,100萬桶。但去年產量飛快成長，從1月的每日1,000萬桶飆增至12月的每日1,200萬桶，意謂2019全年增幅有限。根據達拉斯聯邦準備銀行9月的報告，美國部分產油重鎮的開採活動放緩，聘雇人數也在下滑。

投銀Evercore ISI經理人韋斯特說：「我們正在接近產量巔峰，油井產能也逼近物理極限。」美國頁岩油目前產量已達到相當於占全球一成供應量的水準，因此有助於保護美國與全球抵禦地緣政治的供應風險，像是本月沙國石油設施遇襲。

產量放緩的原因，也包括來自華爾街的資金縮手，以及油價持續在每桶60美元附近徘徊，這些原因導致中小型頁岩油生產商縮減產量，並將重心放在獲利能力。企業要像以前快速鑽探新油井，也面臨更大的挑戰。

根據IHS Markit，沙國設施遇襲導致油價驟漲，但油價就算持續上漲對頁岩油產量影響也有限，因為投資人要求抑制產量。IHS Markit預估，若2020年油價為每桶62美元，每日產量將增加48萬桶。油價每上漲10美元，每日產量也僅增加20萬桶，增幅比2018年還低。

開鑿新油井的速度放緩意謂企業為了維持當前產量，必須從每個油井開採更多石油。但是愈來愈多數據顯示，受惠於開採技術進步而增加的產量已經沒那麼多，且老油田剩餘的蘊藏量可能也比預期少。

聯邦數據顯示，美國在岸油井的產量增幅正迅速縮減。根據美國能源情報署（EIA），去年12月產油量年增25%，今年8月則僅成長14%；Raymond James的研究顯示，今年上半年一口普通油井前90天的產量年比減少10%。前三個月為油井產量最高的時期。

美國頁岩油業者面臨開採技術進展滯緩的挑戰。 路透
美國頁岩油業者面臨開採技術進展滯緩的挑戰。 路透
分享

油價日產華爾街

相關新聞

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

陸小型企業赴美IPO 卡關

2019-10-01 00:44

經濟下行 企業併購降溫

2019-10-01 00:44

100美元投資美國房地產？金融科技業提新招

2019-10-01 00:43

日銀變招 本月降息有影

2019-09-30 23:57

沙國：油價可能飆上意外的高

2019-09-30 23:56

日本政府鼓勵併購 擬推優稅

2019-09-30 23:53

加國總理拚連任 打減稅牌

2019-09-30 23:53

自助倉儲…資金避風港

2019-09-30 23:53

迷戀大店面 店租拖垮Forever 21

2019-09-30 23:52

Forever 21破產 全球收350店

2019-09-30 23:47

恐釀窒息風險！IKEA回收嬰兒圍兜兜 顧客可全數退款

2019-09-30 22:53

芝加哥聯準銀行總裁：Fed已轉鴿派 必要時須再次出手

2019-09-30 20:02

沙烏地王儲：若與伊朗開戰 石油恐飆至難想像高價

2019-09-30 18:27

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

沙國王儲：若與伊衝突加劇 油價將飆至想像不到高價位

2019-09-30 14:00

研調：智慧家庭商機今年估逾千億美元 5年增5成

2019-09-30 13:34

南韓抵制日貨 調查：優衣庫差點跌落百強榜

2019-09-30 12:44

鼓勵企業用盈餘併購刺激創新 日執政黨允提供稅負優惠

2019-09-30 12:33

電動車發展大夢的更大夢魘：鎳供應不足

2019-09-30 11:45

路透：WTO本周料將允許美向歐盟徵收關稅約75億美元

2019-09-30 11:41

中美貿易戰未歇 南韓對中國出口受影響

2019-09-30 11:31

越南發展數位經濟 力爭2025年占GDP二成

2019-09-30 11:30

2019年全球智慧家庭市場規模將超過1千億美元

2019-09-30 11:27

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

特斯拉Q3交車量估創高

2019-09-30 00:44

獨角獸光環褪色 新創IPO路難行

2019-09-30 00:44

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

沙國拚觀光 放寬入境限制

2019-09-30 00:42

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

OECD主導／數位稅怎麼課 全球擬統一

2019-09-30 00:40

中日韓自貿協定 將加快談判

2019-09-30 00:39

日加碼育兒補助 降汽車稅

2019-09-30 00:35

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31
看更多

熱門文章

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

躍下天空步道 男大峽谷自殺

2019-09-30 11:52

布袋蓮洗刷惡名！成為肯亞再生能源金礦

2019-09-30 12:31

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

川普「電話門」吹哨者挺身而出 同意出席眾院聽證會

2019-09-30 10:10

中共外交部：川普極限施壓 將引發金融動盪

2019-09-30 17:28

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

朱利安尼爆料：川普施壓烏克蘭 龐培歐都知情

2019-09-30 14:15

沙國王儲：若與伊衝突加劇 油價將飆至想像不到高價位

2019-09-30 14:00

川普連發推文要調查謝安達的叛國罪 並稱想見吹哨者

2019-09-30 11:35

披露吹哨者身分挨轟 紐時做對了嗎？

2019-09-30 12:24

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25

電動車發展大夢的更大夢魘：鎳供應不足

2019-09-30 11:45

國際咖啡日 咖啡利弊爭論不休

2019-09-30 19:08

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

否認下令殺哈紹吉 王儲：你無法想像我們的痛

2019-09-30 20:02

川普通烏恐遭彈劾 朱利安尼害的？

2019-09-30 19:07

廚餘發電已見成效 英國供100萬戶家庭電力

2019-09-30 12:34

可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31

芝加哥聯準銀行總裁：Fed已轉鴿派 必要時須再次出手

2019-09-30 20:02

烏克蘭前檢察總長：烏克蘭沒有理由調查拜登父子

2019-09-30 11:12

向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀

2019-09-30 08:06

布袋蓮翻轉負面形象 成肯亞再生能源的金礦

2019-09-30 13:20

反思太陽花學運 導演傅榆：台灣的希望在每個人身上

2019-09-30 18:40

沙烏地王儲：若與伊朗開戰 石油恐飆至難想像高價

2019-09-30 18:27

奧地利國會改選初步預測 人民黨得票率37％居首

2019-09-30 03:56

彈劾調查大戲 謝安達將擔綱主角

2019-09-30 14:17

川普顧問米勒護主：總統才是真正吹哨者

2019-09-30 14:21

電話門醜聞 烏克蘭前檢察總長：沒理由調查拜登

2019-09-30 20:04

彈劾調查 有助華倫白登選情 但白登準備好了嗎

2019-09-30 14:18

南韓抵制日貨 調查：優衣庫差點跌落百強榜

2019-09-30 12:44

加密科技助長 兒童春宮凌虐影音猖獗

2019-09-30 12:00

眾議院加速電話門彈劾調查 吹哨者料將出面作證

2019-09-30 19:04

雪人奇緣周末首映 票房2090萬奪冠

2019-09-30 11:53

廚餘發電各國成效浮現 英已能供電數百萬家庭

2019-09-30 13:18

恐釀窒息風險！IKEA回收嬰兒圍兜兜 顧客可全數退款

2019-09-30 22:53

55%美人支持查「電話門」 僅17%對川普行為驚訝

2019-09-30 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top