全球油市需求正熱之時 美頁岩油榮景卻降溫

2019-09-30 23:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施在9月遇襲後，頁岩油在全球油市的重要性隨之攀抵史上新高，然而，此時開採技術的創新正好也達高峰，使得美國頁岩油開採熱逐漸降溫。

華爾街日報報導，根據美國能源部（DOE）資料，今年上半年美國原油產量增幅不及1%，低於去年同期的近7%。

回顧幾年前頁岩油產量也曾下滑，但當時是因為國際油價暴跌所致，而今年產量減少部分則歸咎於核心的營運問題，包括油井距離過近導致產量低於預期，就連產量大的油井也比預期更快枯竭。這個現象反映產油業者面臨的新挑戰，科技與工程技術進步已開始滯緩。

能源部月初表示，美國今年產油量預估將達到每日1,220萬桶，高於去年的平均每日1,100萬桶。但去年產量飛快成長，從1月的每日1,000萬桶飆增至12月的每日1,200萬桶，意謂2019全年增幅有限。根據達拉斯聯邦準備銀行9月的報告，美國部分產油重鎮的開採活動放緩，聘雇人數也在下滑。

投銀Evercore ISI經理人韋斯特說：「我們正在接近產量巔峰，油井產能也逼近物理極限。」美國頁岩油目前產量已達到相當於占全球一成供應量的水準，因此有助於保護美國與全球抵禦地緣政治的供應風險，像是本月沙國石油設施遇襲。

產量放緩的原因，也包括來自華爾街的資金縮手，以及油價持續在每桶60美元附近徘徊，這些原因導致中小型頁岩油生產商縮減產量，並將重心放在獲利能力。企業要像以前快速鑽探新油井，也面臨更大的挑戰。

根據IHS Markit，沙國設施遇襲導致油價驟漲，但油價就算持續上漲對頁岩油產量影響也有限，因為投資人要求抑制產量。IHS Markit預估，若2020年油價為每桶62美元，每日產量將增加48萬桶。油價每上漲10美元，每日產量也僅增加20萬桶，增幅比2018年還低。

開鑿新油井的速度放緩意謂企業為了維持當前產量，必須從每個油井開採更多石油。但是愈來愈多數據顯示，受惠於開採技術進步而增加的產量已經沒那麼多，且老油田剩餘的蘊藏量可能也比預期少。