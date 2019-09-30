沙國王儲不想開打：若與伊開戰 油價變天價

2019-09-30 23:55 聯合報 國際中心／綜合報導



沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。 （路透） 分享 facebook

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德在九月廿九日播出的訪問中表示，若沙國和伊朗開戰，油價將狂飆，重創全球經濟，他寧願以非軍事方式解決和伊朗之間的緊張情勢。

穆罕默德被認為是沙國實際統治者。他接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）電視節目「六十分鐘」訪問時說：「全世界若不採取強烈堅定行動嚇阻伊朗，衝突將進一步升溫，進而威脅全球利益。」

穆罕默德警告：「原油供應將中斷，油價將飆升至我們此生從未見過、無法想像的高價。」

他指出，沙國和伊朗若發生戰爭，對全球經濟將是一場災難，「這個區域占全球能源供應的百分之卅、全球貿易流通量的百分之廿和全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之四。想像這三部分全都停止，將代表不是只有沙國或中東國家經濟，全球經濟都將完全崩潰。」

穆罕默德表示：「（這起攻擊）沒有戰略目的。只有笨蛋才會攻擊全球石油供應的百分之五。他們唯一的戰略目的是證明自己愚蠢，這就是他們所做的。」

當主持人直接詢問穆罕默德，沙國記者哈紹吉去年十月遭謀殺分屍是否由他下令行動，他回答：「絕對不是。這是一起令人髮指的犯罪。然而，身為沙國領導人，我負起完全責任，尤其是這起案件是由替沙國政府工作的人所犯下。」