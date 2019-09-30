迷戀大店面 店租拖垮Forever 21

2019-09-30 23:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 葉亭均 ／報導



Forever 21由於不敵高店面租金與來自電商的激烈競爭，計畫關閉全球350家門市，其中178家在美國。 （路透） 分享 facebook

Forever 21宣布破產，凸顯這家美國快時尚品牌在網路購物興盛、折扣業者強敵環伺之下策略錯誤，不注重成衣品質又不惜成本展店，加上業績節節敗退，終於被財務問題壓垮。

Forever 21在全美購物中心的地位早已邊緣化。在青少年服飾業者Abercrombie & Fitch等同業加碼投資於提升品質以吸引消費者之際，Forever 21依然停留在「廉價貨」的印象。當Zara調整戰術，包括調高品質與價格時，Forever 21並未跟上腳步。

當全美服飾連鎖業者關閉不賺錢門市、縮小店面以提高獲利時，Forever 21仍堅持不放棄租用大面積店面，租金負擔沉重。

ＪＪＫ研究公司零售分析師克洛彭伯格表示：「他們習慣快速模仿高端品牌，變得過度混搭，對流行的影響力下滑，同時品質還降低。門市面積卻愈來愈大，甚至有些大到五百多坪。」

其次，Forever 21被美國零售業早已存在的結構性問題擊倒。在消費潮流轉向網路購物之際，美國實體零售店面數量依然太多。瑞銀（ＵＢＳ）今年初估計，網路零售滲透率到二○二六年將提高至百分之廿五，現在則是百分之十六，屆時美國的八點二萬家服飾店中，將有二點一萬家關閉。

此外，沃爾瑪與目標百貨（Target）等美國折扣零售巨擘愈來愈能抓住消費者的胃口，提供流行且優惠的價格。這些折扣業者擁有大型供應鏈，能因應海外市場工資上漲與關稅引發的成本上揚，Forever 21在這方面無法匹敵。

新英格蘭投資退休集團策略師吉庫馬克斯表示：「現在零售領域的強者是目標百貨和沃爾瑪，Forever 21這類單打獨鬥、中小型零售業者正面臨困境，因為購物中心客流量持續下滑。折扣業者有更大的事業，能抵銷較高的成本。」