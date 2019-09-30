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恐釀窒息風險！IKEA回收嬰兒圍兜兜 顧客可全數退款

2019-09-30 22:53香港01 記者陳淑霞／報導

IKEA官網中，該款MATVRÅ圍脖顯示為缺貨。IKEA呼籲，已購買的顧客，可將...
IKEA官網中，該款MATVRÅ圍脖顯示為缺貨。IKEA呼籲，已購買的顧客，可將產品交回任何一間分店，或提貨中心作全數退款，毋須出示收據。 圖／IKEA官網截圖
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宜家家居(IKEA)今(30日)公布，留意到店內有售的MATVRÅ圍脖，其鈕扣可能脫落並引致窒息風險，決定進行回收，呼籲所有已購買該產品的顧客，將產品交回任何一間分店或提貨中心作全數退款，退款時毋須出示收據。

IKEA表示，公司一向對產品安全要求非常嚴謹，所有產品都經過測試，並符合有關檢測標準及法例；然而仍收到報告指，MATVRÅ圍脖上的鈕扣可能脫落並引致窒息風險的報告。

IKEA of Sweden 業務經理Emelie Knoester表示，IKEA一直以顧客安全為首要考慮，因此決定採取預防措施，回收藍色/紅色2件裝MATVRÅ圍脖。同系列的MATVRÅ產品包括綠色水果 / 黃色蔬果圖案2 件裝圍脖，其物料和設計上有別於是次回收的產品，故可安心使用。

顧客可把MATVRÅ圍脖（藍色 / 紅色2 件裝）可交回任何一間IKEA分店或提貨中心作全數退款並毋須出示收據。如欲取得更多資料，請瀏覽https://www.ikea.com.hk/zh

延伸閱讀：

【IKEA】台灣期間限定宜家酒店　終於可堂堂正正享用IKEA風格佈置

【宜家癱】鄭州IKEA開業1小時湧8萬人　顧客躺滿床和梳化睡覺

文章授權轉載自《香港01》

IKEA

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