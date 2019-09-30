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Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

快時尚業者Forever 21宣布將聲請破產保護。 路透
快時尚業者Forever 21宣布將聲請破產保護。 路透
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Forever 21流傳許久的破產謠言最終依然成真，凸顯這家美國快時尚品牌在網路購物興盛、折扣業者強敵環伺之下業績節節敗退，而自身不注重成衣品質、又不惜成本展店的做法，更形成深埋已久的問題。

首先，Forever 21在全美購物中心的地位愈來愈邊緣化。在青少年服飾業者Abercrombie & Fitch等同業加碼投資於提升產品品質以吸引消費者之際，Forever 21依然停留在給人「廉價貨」的印象。當Zara調整快時尚戰術，包括調高品質與價格時，Forever 21並未跟上腳步。

當全美服飾連鎖業者專注於關閉不賺錢門市、縮小店面以提高獲利時，Forever 21仍不放棄租用大面積店面。更重要的是，消費者有太多其他更好的選擇。

JJK研究公司零售分析師克洛彭伯格表示：「他們喪失流行，習慣快速模仿高端品牌，變得過度混搭，對流行的影響力下滑，同時品質還降低。門市面積只有愈來愈大，甚至擁有一些大到2萬平方英尺（約562坪）。」

其次，Forever 21也是被美國零售業早已存在的結構性問題擊倒。在消費潮流轉向網路購物之際，美國實體零售店面數量依然太多。瑞銀（UBS）今年初估計，隨著網路零售銷售滲透率到2026年將提高至25%，高於當前的16%，屆時美國目前的8.2萬家服飾店中，將有2.1萬家必須關閉。

此外，沃爾瑪與目標百貨（Target）等折扣零售巨擘愈來愈能抓住消費者的服飾購買胃口，提供流行且優惠的價格。這些折扣業者擁有大型供應鏈，能因應海外市場工資上漲與關稅引發的成本上揚，Forever 21在這方面則無法匹敵。

新英格蘭投資退休集團策略師吉庫馬克斯表示：「你現在在零售領域看到的強者是目標百貨和沃爾瑪。像Forever 21這類單打獨鬥、中小型零售業者正面臨困境，因為購物中心客流量持續下滑。折扣業者有更大的事業，能抵銷較高的成本。」

快時尚沃爾瑪品牌
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