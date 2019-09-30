電動車發展大夢的更大夢魘：鎳供應不足

2019-09-30 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



關鍵原料鎳的供應日趨不足，是電動車發展的一大夢魘。電動車電池所用的色彩亮麗結晶物質硫酸鎳，全球只有幾個地方有此礦藏，而且位在一些最政治敏感或是開採不易的區域，像是俄羅斯和加拿大的冰封東北部。

道瓊社報導，硫酸鎳目前只占全球鎳銷售很小比重；大約七成的鎳用於不鏽鋼。不過隨著各大汽車製造廠投入更多的電動車生產，據投資顧問公司AlixPartners估計到2023年之前，會有超過200款新型電動車〈不含油電混合車〉問市。瑞銀集團預期預測，電動車對全球鎳需求占比，將由去年的3%提高的2023年的12%。

鎳礦因先前多年價格走低，全球礦業公司沒有多做投資，正逐漸供不應求。英國諮詢公司Wood Mackenzie首席金屬分析師Angela Durrant說：「現在沒有新開發的鎳礦了。」

瑞銀集團的分析報告指出，含鎳量高的電動車電池現在愈來愈受市場歡迎，因為鎳在高溫下仍能穩定，且能對抗過度充電。特斯拉已在電池中提高提高鎳降低鈷，以達到更高續航力。特斯拉甚至計劃未來完全棄用鈷。