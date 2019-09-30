路透：WTO本周料將允許美向歐盟徵收關稅約75億美元

2019-09-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



世貿組織日內瓦總部。路透 分享 facebook 路透報導，美歐貿易關係本周將面臨新干擾：針對美方指歐盟非法補貼空中巴士（Airbus）爭議，世界貿易組織（WTO）將判定美國可向歐洲產品課徵關稅，熟悉此案的消息人士說，3名上訴法官料將允許美國向歐盟徵收報復性關稅約75億美元（約台幣2350億元）。

美歐雙方纏訟15年，互指對方非法補貼各自的飛機製造大廠空巴及波音公司，世貿組織認定雙方都有違規，但美方率先獲判可向歐盟課徵報復性關稅，歐盟則需等到2020年初，才能知道可向美課徵多少關稅。

消息人士說，上訴法官料將允許美國向歐盟徵收關稅約75億美元（約台幣2350億元），此金額創下世貿組織成立以來的最高關稅紀錄。

路透指出，WTO很少會允許成員國向他國課徵報復性關稅，多半是由爭議雙方達成和解，且在許多案例中，提告方並不行使他們課徵關稅的權利。但美方已表示，他們將向歐洲產品課徵全額關稅。美國貿易代表已準備了高達250億美元（約台幣7800億元）的歐洲出口美國商品清單，包括飛機、航太零件、酒、起司及奢侈品等，屆時將從中挑選關稅項目。

外交官員說，WTO在這件世界最大規模企業貿易爭端中裁定的關稅金額，可能讓原已緊張的美歐貿易關係火上加油。歐盟製造商現已面臨美國的鋼鋁關稅，且美國總統川普威脅要對歐盟汽車及汽車零件課徵關稅。