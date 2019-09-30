親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

2019年全球智慧家庭市場規模將超過1千億美元

2019-09-30 11:27經濟日報 記者吳凱中／台北報導

科技大廠爭相佈局智慧家庭商機，根據研調機構預估，到2019年消費者在智慧家庭相關硬體、服務和安裝費用上的支出將達到1,030億美元，並將以11％的複合年均增長率增長到2023年的1,570億美元。

研調機構Strategy Analytics發布最新報告，2019年設備銷量超過8.8億台；設備支出達550億美元，佔總支出的54%，並將以10％的複合年均增長率增長到2023年的810億美元。

交互安全是美國市場驅動力，由ADT，Comcast和Vivint領導。在西歐，Centrica Connected Homes，德國電信和Verisure通過遠程自我監控、能源管理和交互安全產品推動了市場。在亞洲，韓國電信和LGU +在韓國積累了數百萬智慧家庭用戶。小米和中國電信在中國最活躍；松下和ITSCOM在日本最活躍。

截至2018年底，全球已有2億多家庭擁有至少一台智慧家庭產品；預期到2023年，隨著全球將有30%的寬頻家庭會使用智慧家庭設備，使用該產品的戶數將會再增加1億。到2023年底，將有超過64億台智慧家庭設備在使用或平均每個使用智慧家庭的戶數將擁有21台設備。

Strategy Analytics智慧家庭戰略研究服務高級行業分析師Jack Narcotta表示，從2018年到2023年，智慧家庭設備的單位銷量每年將以超過20％的速度增長。在預測期內，電氣設備類別的銷量領先，其次是智慧燈泡。整個電氣設備也將在預測期內產生最大的收益，其次是監控攝像機。

Strategy Analytics智能家居戰略研究服務總監Bill Ablondi補充，隨著人們對智慧家庭解決方案功能和優勢的認識不斷提高，消費者對智慧家庭採用正在持續增長。兩種服務的價格，例如受監控的安全性和設備的數量下降，使得智慧家庭產品和服務對於更廣泛的消費者而言更便宜。

韓國德國智慧家電
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

路透：WTO本周料將允許美向歐盟徵收關稅約75億美元

2019-09-30 11:41

中美貿易戰未歇 南韓對中國出口受影響

2019-09-30 11:31

越南發展數位經濟 力爭2025年占GDP二成

2019-09-30 11:30

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

特斯拉Q3交車量估創高

2019-09-30 00:44

獨角獸光環褪色 新創IPO路難行

2019-09-30 00:44

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

沙國拚觀光 放寬入境限制

2019-09-30 00:42

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

OECD主導／數位稅怎麼課 全球擬統一

2019-09-30 00:40

中日韓自貿協定 將加快談判

2019-09-30 00:39

日加碼育兒補助 降汽車稅

2019-09-30 00:35

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31

外帶不加稅 赴日消費算盤怎打？

2019-09-29 23:57

不懼衰退 日消費稅明起漲至10％

2019-09-29 23:55

南韓央行總裁暗示 可能再降經濟成長預期

2019-09-29 16:53

國際財經市場未來一周展望

2019-09-29 13:53

獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

2019-09-29 13:06

美財政部：目前暫無計畫撤銷陸企在美上市資格

2019-09-29 08:01

亞洲首富下一步…攻寬頻網

2019-09-29 00:06

印度冷鏈商機 估千億美元

2019-09-29 00:05

葉倫：Fed對美國經濟太樂觀

2019-09-28 23:26

轉單加持 越南Q3 GDP增7.31%

2019-09-28 23:26

比特幣挫20% 恐探7,500美元

2019-09-28 23:26

油價周跌3.7% 後市看淡

2019-09-28 23:26

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

臉書華裔工程師 公司總部跳樓亡

2019-09-29 23:17

不靠美國！任正非：自主生產5G設備

2019-09-29 23:33

羊毛及棉花價格下跌 為中美貿易戰種下的果？

2019-09-29 21:19

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

華府彈劾川普大戲將影響下月美中貿談？專家這樣解讀

2019-09-29 23:09

川普「電話門」吹哨者挺身而出 同意出席眾院聽證會

2019-09-30 10:10

影／驚險！南韓油輪爆炸釀10傷 瞬間畫面曝光

2019-09-29 17:50

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31

聯合國失去作用？大馬首相批大國濫權、為所欲為

2019-09-29 16:42

川普的六個眼中釘 點名痛罵「野蠻人」

2019-09-29 15:04

美媒：中國利用民企「強軍」 美國警惕

2019-09-29 19:08

保守派登廣告反川普 共和黨內部也疑慮重重

2019-09-29 15:05

泰警擴大偵辦女模之死 娛樂業灰色帶受撻伐

2019-09-29 16:49

中美貿易摩擦 中國商務部坦言企業面臨許多困難

2019-09-29 23:39

深陷彈劾風暴 川普：我國正處史無前例危急關頭

2019-09-29 11:59

影／偷親直播女記者 男子遭起訴

2019-09-29 12:33

大陸上緊發條 三策略穩外貿

2019-09-29 22:59

強生：不會因無法準時脫歐辭職 離開有益英國心理健康

2019-09-29 18:24

華為：美禁令衝擊 比預期小

2019-09-30 00:49

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

華郵：國務院加大力度 再查希拉蕊電郵門

2019-09-29 19:28

電話門後 眾院議長：民意轉向支持彈劾川普

2019-09-29 13:24

彈劾壓力下 特朗普或加速結束貿易戰？

2019-09-29 23:47

天氣亂了套？美國蒙州9月下大雪

2019-09-29 12:29

私人恩怨致死？沙國國王保鏢驚傳遭槍殺喪生

2019-09-29 13:58

獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

2019-09-29 13:06

美國若強制中企退市 學者：對雙方都是傷害

2019-09-29 13:40

知名胃藥含微量致癌物 美藥妝巨擘宣布停售

2019-09-29 12:20

印尼26日規模6.5強震 死亡人數攀升至30人

2019-09-29 19:19

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25

馬斯克圓太空夢 新火箭將飛往月球火星

2019-09-30 00:45

可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31

英相承諾未達脫歐協議也不辭職 工黨不急於逼宮

2019-09-29 23:35

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

日本iPS細胞研究新突破 可同時培育3迷你器官

2019-09-29 15:00

向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀

2019-09-30 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top