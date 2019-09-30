2019年全球智慧家庭市場規模將超過1千億美元

2019-09-30 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北報導



科技大廠爭相佈局智慧家庭商機，根據研調機構預估，到2019年消費者在智慧家庭相關硬體、服務和安裝費用上的支出將達到1,030億美元，並將以11％的複合年均增長率增長到2023年的1,570億美元。

研調機構Strategy Analytics發布最新報告，2019年設備銷量超過8.8億台；設備支出達550億美元，佔總支出的54%，並將以10％的複合年均增長率增長到2023年的810億美元。

交互安全是美國市場驅動力，由ADT，Comcast和Vivint領導。在西歐，Centrica Connected Homes，德國電信和Verisure通過遠程自我監控、能源管理和交互安全產品推動了市場。在亞洲，韓國電信和LGU +在韓國積累了數百萬智慧家庭用戶。小米和中國電信在中國最活躍；松下和ITSCOM在日本最活躍。

截至2018年底，全球已有2億多家庭擁有至少一台智慧家庭產品；預期到2023年，隨著全球將有30%的寬頻家庭會使用智慧家庭設備，使用該產品的戶數將會再增加1億。到2023年底，將有超過64億台智慧家庭設備在使用或平均每個使用智慧家庭的戶數將擁有21台設備。

Strategy Analytics智慧家庭戰略研究服務高級行業分析師Jack Narcotta表示，從2018年到2023年，智慧家庭設備的單位銷量每年將以超過20％的速度增長。在預測期內，電氣設備類別的銷量領先，其次是智慧燈泡。整個電氣設備也將在預測期內產生最大的收益，其次是監控攝像機。

Strategy Analytics智能家居戰略研究服務總監Bill Ablondi補充，隨著人們對智慧家庭解決方案功能和優勢的認識不斷提高，消費者對智慧家庭採用正在持續增長。兩種服務的價格，例如受監控的安全性和設備的數量下降，使得智慧家庭產品和服務對於更廣泛的消費者而言更便宜。