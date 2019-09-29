不懼衰退 日消費稅明起漲至10％

2019-09-29 23:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



日本將於十月一日調漲消費稅，從百分之八增為百分之十，不少民眾趕在調漲前採購家電。圖為一名女子廿六日在東京一家百貨公司選購冰箱。 （法新社） 分享 facebook

日本將從十月一日起調漲消費稅稅率，由現行的百分之八增至百分之十，外界憂心此舉恐影響消費導致經濟衰退，但首相安倍晉三政府堅認有必要加稅，為重大優先政策開闢財源。

法新社報導，這次加稅範圍涵蓋電子產品、酒類、書籍、汽車等幾乎所有商品，只有每周出刊兩次以上的雜誌報紙及不在購買地點消費的食品屬於例外項目，稅率維持百分之八。這意味食材與外帶食品將保持原價，但卻造成麵包店、便利商店等食品零售業者的困擾，因顧客可選擇外帶或在店內食用，兩者稅率不同。

安倍政府曾兩度推遲調漲消費稅至百分之十，原因是擔心衝擊脆弱的經濟增長。由於全球經濟放緩影響出口，日本第二季經濟成長率修正值只剩百分之零點三，前一季則是百分之零點五。

從歷史上來看，加稅將嚴重打擊日本經濟。日本消費稅一九九七年從百分之三增至百分之五，二○一四年進一步增至百分之八，兩次加稅後都出現經濟衰退。

富士通總研經濟學家舒爾茲表示，日本薪資凍漲了廿年，加稅直接引發購買力下滑。

加稅讓民眾感到焦慮，六十五歲的須佐美真弓說：「加稅讓我很擔心，因為我這月底就要退休了，我的退休金也不是很多。」

有些人趕在新稅率上路前採購家電、汽車等高價商品，一些賣場的冰箱在加稅前據稱業績增加四成。但專家指出，跡象顯示許多消費者對加稅已經無感，不太可能調整支出。

穆迪分析公司經濟學家穆克吉說：「跟預期相反的是，在下月加稅前，幾乎沒有跡象顯示消費者支出大幅增加。消費者支出早已反映了加稅預期，並意味著加稅後，支出不太可能發生顯著改變。」

日本消費稅率調漲後，在經濟合作發展組織國家仍是最低，但政府負債水準卻是所有已開發國家之冠，占國內生產毛額比重百分之兩百廿六，且仍在努力應對人口嚴重老化導致支出不斷膨脹問題。

經合組織曾建議日本將消費稅率調至百分之廿五，但日相安倍說，經過這次調漲，他認為未來十年消費稅都不用再調高。

為減輕加稅對消費者和零售業者的影響，日本政府正採取大規模措施，包括獎勵購買汽車與住房，以及補助低收入家庭和有小孩的家庭。這意味日本政府還需要一段時間才能看到加稅為國庫挹注多少財源，日本希望利用這些增加的稅收來改善社會福利體系，並從三歲起提供免費學前教育。