美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



隨著時序進入第4季，分析師警告，貿易緊張、政治憂慮、以及成長疑慮升溫，將使美股加劇震盪，須關注美國眾院對總統川普的彈劾調查、美中與美歐的貿易進展、貿易戰對經濟造成的外溢效應、以及央行寬鬆潮能否延續等。投資人本周則將緊盯全球9月製造業情勢與美國9月就業報告。

美中官員預定10月展開貿易磋商，雙方談判進展牽動美國是否會分別如期於10月15日、12月15日加碼對中國大陸商品加徵關稅。10月底也是英國脫歐大限，市場將關注英國政局、以及首相強森是否會被迫再向歐盟尋求延後脫歐期限。

美國2020年總統大選將在11月進入倒數一年的選戰升溫期，此時還加上眾院對川普的彈劾調查的紛擾。在國會釐清川普是否要求烏克蘭政府抹黑前副總統拜登之際，被視為對市場不友善的民主黨總統候選人華倫，近來與拜登的民調支持率因此逐漸縮小差距。專家說，任何有關拜登的負面消息，都可能使選民轉而支持華倫。

若華倫的聲勢持續攀升，可能提高北京與川普達成貿易協議的意願，原因是華倫可能是更難纏的談判對手。川普也可能在第4季採取提振經濟成長的行動，譬如尋求貿易戰解決方案，而任何化解貿易紛爭的方案都可能激勵美股走高。

貿易戰對經濟造成的外溢效應已成為投資人的頭痛問題，尤以製造業為頭號受害者。此時市場將關注各國央行是否會繼續寬鬆「放錢」。

展望本周，投資人將緊盯全球9月製造業採購經理人指數（PMI）以及美國9月就業報告。分析師預期，美國9月非農就業人口將新增14.5萬人，失業率則維持在3.7%。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯等聯準會（Fed）官員也將陸續發表演說。