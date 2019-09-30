沙國拚觀光 放寬入境限制

2019-09-30 00:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



沙烏地阿拉伯正放鬆對外國遊客的限制，並宣布新簽證計畫，以吸引外國遊客，象徵這個超保守的王國首度向國際觀光客敞開大門，作為沙國王儲賓沙爾曼推動多元化經濟、降低依賴石油的計畫一環。

沙國宣布，針對美國、主要歐洲國家及台灣等49個地區旅客的新簽證計畫，28日起開放遊客上網申請觀光簽證，費用約120美元，簽證效期為一年，每次造訪最長可停留90天，目標是成為全球前五大旅遊熱點之一。過去沙國簽證都限制只發給穆斯林朝聖者、以及商務與外交訪客。

沙國希望觀光業年產值占國內生產毛額（GDP）的比率，從現在的3%提升至10%。該國也希望能吸引國內外投資，幫助創造上百萬個工作，並且改善基建設施、開發古蹟和文化、娛樂景點。沙國觀光局也已推出英文版網站。

不過，沙國開放外國觀光客的計畫也面臨諸多挑戰，例如國際觀光客增加，勢將考驗沙國的衣著規範等超傳統文化。這項計畫的成效也仍不得而知，因為沙國是出了名的保守壓抑，常因嚴格的社會規範而遭到外界批評。儘管在賓沙爾曼的治理下，政府已放寬一些規範，但外國觀光客預料仍將感受到更加壓抑的社會氛圍。沙國每年會迎來上百萬名宗教朝聖者，光是8月就有超過180萬人到麥加朝聖。