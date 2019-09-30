OECD主導／數位稅怎麼課 全球擬統一

2019-09-30 00:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



非金融美企海外現金額 圖／經濟日報提供 分享 facebook 由經濟合作暨發展組織（OECD）主導、全球近130國參與的「數位化經濟專案小組」，正在積極推動一項全球性稅制改革協議，主要是針對跨國企業的數位化業務，希望能於今年10月中在華府召開的七大工業國（G7峰會）上敲定。

華爾街日報報導，這項全球稅改協議將改變課稅權在各國之間的分配型態，並建立全球性的最低稅率。改革範圍不僅限於科技業，因傳統產業蒐集的數據更多，且積極發展數位服務業務，並從智慧財產獲得利潤。

為防堵跨國企業避稅，多國都已把課稅標的從企業最終利潤，改為企業在本地的營收。例如法國今年度起將對數位服務營收開徵3%的稅，英國準備明年度起開徵2%，其他十個歐洲國家及印度、南韓、墨西哥等國也在考慮類似做法。

多國實施新稅制的主要目的並非增加稅收，而是為推動全球稅制改革累積壓力。法國等國家都已承諾，一旦各國對數位產業徵稅方式達成協議，將取消現行的加稅措施。美國也支持這項改革。OECD租稅政策與管理中心主任聖-阿曼斯表示，「美國企業界理解到如果沒有解決方案，全球稅制就會陷入混亂」。

專家指出，全球性的改革相當困難。即使OECD於明年夏季能得到各國的政治認可，新租稅規則也不太可能在2022年前付諸執行。專家認為，經過各國多年協商，各國間對達成協議似乎有共識，因此企業界須認真對待這次全球性的稅制改革。