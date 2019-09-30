親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米塔增強為中颱！北北基桃竹縣明停班課 全台情況看這裡

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

日本政府10月1日起將調高消費稅率，從現行8%調升到10%，藉此挹注國庫。不過經濟學家擔心增稅將使經濟衰退風險提高，一些零售與餐飲業者為維持買氣，已事先調降產品的稅前售價，卻可能迫使各方業者加入苦痛的價格戰。

日本10月1日消費稅率將從現行8%調升到10%，零售與餐飲業者事先調降產品的稅前...
日本10月1日消費稅率將從現行8%調升到10%，零售與餐飲業者事先調降產品的稅前售價因應。 路透
分享

為轉嫁增稅的成本，日本許多商品和服務預料將迎來漲價潮，不過政府這回為減輕對消費支出的衝擊，除了針對使用信用卡、手機等無現金支付方式提供折扣外，還把食品、飲料排除在增稅範圍外，依然適用8%稅率，但若消費者在店內用餐，將適用10%稅率，外帶則適用舊制。

一些零售與餐飲服務業者為避免流失消費者，已提前降價，自行吸收增稅成本，例如無印良品（Muji）9月中起在店內張貼海報宣傳「10月1日後不調整價格」；在全日本營運約1,000家藥妝店的Cosmos也讓藥品、日常用品等商品維持原售價，發言人表示「可能暫損獲利，但相信將贏得精打細算消費者的信賴」。

肯德基與麥當勞等速食業者也宣布維持主力產品售價不變，許多業者則與供應商合作簡化製造程序來壓低成本。

另外，許多跨夜營業的企業為避免新制上路在午夜引發混亂，已規劃落實措施，例如7-Eleven等便利商店決定，適用的消費稅率以商品掃描時間為準；非24小時營業的餐廳連鎖業者Gusto決定10月1日凌晨5時關店前都適用8%稅率，24小時營業的麥當勞也採同樣做法。鐵路業者則從1日的首班車實施新票價。

專家仍擔心增稅措施會使消費者支出縮手。日本連鎖店協會專務理事井上淳表示：「過度削價競爭可能會重新引發通縮。」

彭博資訊經濟學家則認為，日本經濟正失去動能，衰退風險模型已閃爍初期警訊，調升消費稅率可能衝擊第4季經濟，但預期經濟會迅速回升，避開衰退。

日本各類商品稅率範例 圖／經濟日報提供
日本各類商品稅率範例 圖／經濟日報提供
分享

日本經濟消費稅麥當勞
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

特斯拉Q3交車量估創高

2019-09-30 00:44

獨角獸光環褪色 新創IPO路難行

2019-09-30 00:44

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

沙國拚觀光 放寬入境限制

2019-09-30 00:42

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

熱門文章

「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

2019-09-29 07:52

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top