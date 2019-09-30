日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



日本政府10月1日起將調高消費稅率，從現行8%調升到10%，藉此挹注國庫。不過經濟學家擔心增稅將使經濟衰退風險提高，一些零售與餐飲業者為維持買氣，已事先調降產品的稅前售價，卻可能迫使各方業者加入苦痛的價格戰。 日本10月1日消費稅率將從現行8%調升到10%，零售與餐飲業者事先調降產品的稅前售價因應。 路透 分享 facebook

為轉嫁增稅的成本，日本許多商品和服務預料將迎來漲價潮，不過政府這回為減輕對消費支出的衝擊，除了針對使用信用卡、手機等無現金支付方式提供折扣外，還把食品、飲料排除在增稅範圍外，依然適用8%稅率，但若消費者在店內用餐，將適用10%稅率，外帶則適用舊制。

一些零售與餐飲服務業者為避免流失消費者，已提前降價，自行吸收增稅成本，例如無印良品（Muji）9月中起在店內張貼海報宣傳「10月1日後不調整價格」；在全日本營運約1,000家藥妝店的Cosmos也讓藥品、日常用品等商品維持原售價，發言人表示「可能暫損獲利，但相信將贏得精打細算消費者的信賴」。

肯德基與麥當勞等速食業者也宣布維持主力產品售價不變，許多業者則與供應商合作簡化製造程序來壓低成本。

另外，許多跨夜營業的企業為避免新制上路在午夜引發混亂，已規劃落實措施，例如7-Eleven等便利商店決定，適用的消費稅率以商品掃描時間為準；非24小時營業的餐廳連鎖業者Gusto決定10月1日凌晨5時關店前都適用8%稅率，24小時營業的麥當勞也採同樣做法。鐵路業者則從1日的首班車實施新票價。

專家仍擔心增稅措施會使消費者支出縮手。日本連鎖店協會專務理事井上淳表示：「過度削價競爭可能會重新引發通縮。」