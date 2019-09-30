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特斯拉Q3交車量估創高

2019-09-30 00:44經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

特斯拉交車量 圖／經濟日報提供
特斯拉交車量 圖／經濟日報提供
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特斯拉預定本周公布第3季交車量，市場預期數字將會相當亮眼。但即使交車數創下新里程碑，也不代表就會為該公司帶來持久獲利。

特斯拉基本上會在每季結束後不久，公布前一季的交車量和產量，但通常不會事先宣布公布的日期。

根據FactSet，分析師預測特斯拉第3季交車量的平均值為9.8萬輛（最低8.9萬輛、最高為10.8萬輛），比去年同期成長16%，也超越第2季的約9.5萬輛，連兩季締造新紀錄。Electrek網站日前報導，執行長馬斯克在內部信中表示，第3季交車量「有機會」達到10萬輛。

不過，即使特斯拉第3季交車量達到10萬輛，投資人仍須等到下個月稍後，才能看到完整的營運績效。今年7月特斯拉股價曾因2季交車量創紀錄而大漲，但在當月稍晚發布淨損4.08億美元財報後，股價暴跌。

如今，這段歷史將有可能重演。分析師預測，特斯拉第3季營收約64億美元，低於去年同期的68億美元。如果這項預測正確，將是特斯拉自2012年第3季來首次營收年比下滑。當時特斯拉的營收只有5,000萬美元。

產品組合轉弱和連續降價有助於解釋這項分歧。高價、高利潤的Model S轎車和Model X運動休旅車的銷售大幅下滑，平價的Model 3銷售則增加。分析師預估，Model 3的銷售占了第3季總銷售逾80%；在一年前，這項占比大約是66%。隨著政府提供給買家的退稅逐漸減少，特斯拉也已定期調降其車輛的美國定價。

特斯拉馬斯克休旅車
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