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彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42經濟日報 莫斯（Daniel Moss）

日本將於10月1日起把消費稅率由8%提高到10%。好消息是，這次提高稅率並不會像五年前一樣壓沉經濟，但壞消息則是時機仍然不祥。這次加稅雖不會導致經濟衰退，但當前各大主要經濟體最不需要的，就是這類緊縮性財政政策。

日本首相安倍晉三領導的政府已經兩度延後提高稅率。當局2014年將稅率從5%提高到8%，被普遍認為是導致經濟衰退的元凶。為了避免重蹈覆轍，安倍政府特別讓食品等項目得到「豁免」，並擴張教育等公共支出。

所幸在政府「十一」提高稅率之前，消費者並未搶購並囤積物資，也使加稅之後不致出現經濟疲軟。日本銀行（央行）7月的會議紀錄顯示，消費活動監視指標並未顯示五年前的情況會重演；且由於勞動市場極度緊俏，消費支出正在上升。目前失業率僅2.2%，遠低於2014年初時的3.7%。

但日本政府為何願意冒此風險？著實令人不解。大型製造業者正遭遇貿易衝突的打擊，日本家庭的負擔也已經不輕，因此任何可能削弱經濟韌性的做法，皆屬不當。第2季國內生產毛額（GDP）成長率已從1.8%下修到1.3%，企業投資大幅低於預估，全靠民間消費帶動經濟成長。

由於人口日益高齡化，財務省的官僚一直希望擴大稅基。稅基當然必須擴大，以確保基礎設施及服務品質。但矛盾的是，儘管日本預算年年赤字，財政政策卻非特別寬鬆。目前赤字占GDP比率約為2.5%，是2007年來最低。

安倍團隊已保證於2025年達成財政收支平衡，但經濟學者認為這其實是一大錯誤；學者主張，日本需要長期維持赤字預算以促進需求，而政府最該把錢花在提高生育率上。

再者，如何界定「豁免」項目也是一大夢魘。例如食品的稅率維持在8%，但究竟何者為食品？何者不是？例如外帶的漢堡被認定是食品，仍適用8%稅率；如果在店裡吃，就被認定是外食，適用10%稅率。再者，便當的稅率是8%，但在便利店吃便當則需付10%的稅。

經濟走下坡的國家已愈來愈多，全球也面臨衰退風險。身為全球第三大經濟體，日本最好別再為全球經濟多製造一丁點麻煩。（作者Daniel Moss是彭博資訊專欄作者／編譯任中原）

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