親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米塔增強為中颱！北北基桃竹縣明停班課 全台情況看這裡

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49經濟日報 編譯 林奕榮

被稱為「油神」的皮肯斯（Thomas Boone Pickens Jr.） 本月11日與世長辭，享壽91歲。他的一生極為傳奇，曾經是在德州碰運氣的「野貓井」鑽探者，也曾因惡意併購被稱為「企業掠奪者」，最終靠著能源投資致富，後來則成為風力和天然氣發電的倡議者。

「油神」皮肯斯。 路透
「油神」皮肯斯。 路透
分享

皮肯斯在2016年底宣告，自己「數度中風」，之後又曾嚴重摔傷，雖然精神狀態強健，但身體日益衰退，「生命已近尾聲」。2017年底，皮肯斯把位於德州、占地6.5萬英畝的私人莊園以2.5億美元出售，之後又關閉了自己的投資基金，宣稱將轉向投資「個人的熱情，例如不羈的創業精神、慈善和政治事業」。

富比世雜誌推估，皮肯斯的身價在2005年時增加一倍，達15億美元，2007年時增至30億美元。2013年時，皮肯斯的身價估達9.5億美元，主因2008年金融危機時虧損，以及他在慈善方面的支出，包括捐贈5億美元給母校奧克拉荷馬州立大學，還有他為了降低美國對中東石油依賴而投資的風電計畫損失。

1980年代，皮肯斯創立的梅薩石油公司對同業發動多起惡意併購，在華爾街引發喧騰；當時他表示：「在紐約證交所找石油，比實地探勘還便宜。」皮肯斯透過這些操作獲利數百萬美元，也在1985年3月登上時代雜誌封面。

許多石油公司高管要求國會阻止皮肯斯，還有人罵他是「海盜」。然而，皮肯斯堅稱，發動併購是為了讓股東獲得最大的報酬。

1990年代中期，梅薩石油公司負債累累，皮肯斯也賣出股權，並交出執行長和董事長頭銜。儘管如此，皮肯斯成功轉換跑道，創立BP資本管理公司，憑藉正確押注天然氣和原油的價格走勢大撈一筆，對油價的準確預測，也讓他贏得「油神」美譽。

政治上，皮肯斯是共和黨的支持者，但他投入1億美元推動「皮肯斯計畫」，倡導風力發電和節能，卻使他意外成為民主黨的盟友。他表示：「以能源而言，我不分黨派全都支持。」他並表示，皮肯斯計畫除了希望減少資金流向石油輸出國家組織（OPEC），也有環保的考量。

皮肯斯生財有道，對慈善領域也不吝於出手，包括醫療研究、運動和學術。受過他捐助的包括德州大學西南醫學中心和些士頓的安德森癌症中心，俄勒岡州立大學也收到他的大筆捐款，用於體育館翻修。

這位歷經大起大落的傳奇人物，就如同德州州長艾伯特在他喪禮上所言，「典範長存」。

（綜合外電）

中風癌症
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

特斯拉Q3交車量估創高

2019-09-30 00:44

獨角獸光環褪色 新創IPO路難行

2019-09-30 00:44

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

沙國拚觀光 放寬入境限制

2019-09-30 00:42

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

OECD主導／數位稅怎麼課 全球擬統一

2019-09-30 00:40

日加碼育兒補助 降汽車稅

2019-09-30 00:35

南韓央行總裁暗示 可能再降經濟成長預期

2019-09-29 16:53

國際財經市場未來一周展望

2019-09-29 13:53

獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

2019-09-29 13:06

美財政部：目前暫無計畫撤銷陸企在美上市資格

2019-09-29 08:01

日本世界盃橄欖球賽亟需人力 打工族薪資水漲船高

2019-09-29 00:06

亞洲首富下一步…攻寬頻網

2019-09-29 00:06

印度冷鏈商機 估千億美元

2019-09-29 00:05

葉倫：Fed對美國經濟太樂觀

2019-09-28 23:26

轉單加持 越南Q3 GDP增7.31%

2019-09-28 23:26

比特幣挫20% 恐探7,500美元

2019-09-28 23:26

油價周跌3.7% 後市看淡

2019-09-28 23:26

葉倫：Fed對美國經濟太樂觀

2019-09-28 22:51

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

2019-09-29 07:52

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

「零鼠患」70年！ 加拿大亞伯達省如何做到的？

2019-09-29 09:39

美財政部：目前暫無計畫撤銷陸企在美上市資格

2019-09-29 08:01

太想贏東奧…選手生吞體溫計 當阿拉伯黑科技實驗品

2019-09-29 09:00

非洲最高峰跳傘意外 加拿大觀光客喪命

2019-09-29 03:32

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

臉書華裔工程師 公司總部跳樓亡

2019-09-29 23:17

吹哨者背景曝光 紐時報導惹議讀者嚷退訂

2019-09-29 10:25

羊毛及棉花價格下跌 為中美貿易戰種下的果？

2019-09-29 21:19

德黑蘭駐聯合國大使罹癌住院 美拒伊朗外長探視

2019-09-29 02:44

影／驚險！南韓油輪爆炸釀10傷 瞬間畫面曝光

2019-09-29 17:50

聯合國失去作用？大馬首相批大國濫權、為所欲為

2019-09-29 16:42

華郵／川普：不憂俄干預大選因美「在他國也這麼搞」

2019-09-29 10:30

影／偷親直播女記者 男子遭起訴

2019-09-29 12:33

川普的六個眼中釘 點名痛罵「野蠻人」

2019-09-29 15:04

深陷彈劾風暴 川普：我國正處史無前例危急關頭

2019-09-29 11:59

美媒：中國利用民企「強軍」 美國警惕

2019-09-29 19:08

保守派登廣告反川普 共和黨內部也疑慮重重

2019-09-29 15:05

電話門後 眾院議長：民意轉向支持彈劾川普

2019-09-29 13:24

強生：不會因無法準時脫歐辭職 離開有益英國心理健康

2019-09-29 18:24

華郵：國務院加大力度 再查希拉蕊電郵門

2019-09-29 19:28

私人恩怨致死？沙國國王保鏢驚傳遭槍殺喪生

2019-09-29 13:58

泰警擴大偵辦女模之死 娛樂業灰色帶受撻伐

2019-09-29 16:49

美法官新判決 再挫川普移民政策

2019-09-29 11:10

獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

2019-09-29 13:06

華府彈劾川普大戲將影響下月美中貿談？專家這樣解讀

2019-09-29 23:09

天氣亂了套？美國蒙州9月下大雪

2019-09-29 12:29

知名胃藥含微量致癌物 美藥妝巨擘宣布停售

2019-09-29 12:20

美國若強制中企退市 學者：對雙方都是傷害

2019-09-29 13:40

日本白鸛補給船與太空站對接 連續8次成功運補

2019-09-29 08:07

印尼26日規模6.5強震 死亡人數攀升至30人

2019-09-29 19:19

中美貿易摩擦 中國商務部坦言企業面臨許多困難

2019-09-29 23:39

彈劾戰焦點…總統與外國往來的那條紅線

2019-09-29 15:01

野心勃勃！ 馬斯克發表未來可往返火星的火箭

2019-09-29 17:09

殺害俘虜數千士兵 胡塞組織與沙國續衝突

2019-09-29 16:37

不滿紐時洩漏吹哨者身分 網路湧現退報聲浪

2019-09-29 13:25

日本iPS細胞研究新突破 可同時培育3迷你器官

2019-09-29 15:00

陸：第十三輪中美經貿高級別磋商 「國慶」後一周舉行

2019-09-29 17:38

阿富汗總統大選投票結束 至少9死100多傷

2019-09-29 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top