「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮



被稱為「油神」的皮肯斯（Thomas Boone Pickens Jr.） 本月11日與世長辭，享壽91歲。他的一生極為傳奇，曾經是在德州碰運氣的「野貓井」鑽探者，也曾因惡意併購被稱為「企業掠奪者」，最終靠著能源投資致富，後來則成為風力和天然氣發電的倡議者。 「油神」皮肯斯。 路透 分享 facebook

皮肯斯在2016年底宣告，自己「數度中風」，之後又曾嚴重摔傷，雖然精神狀態強健，但身體日益衰退，「生命已近尾聲」。2017年底，皮肯斯把位於德州、占地6.5萬英畝的私人莊園以2.5億美元出售，之後又關閉了自己的投資基金，宣稱將轉向投資「個人的熱情，例如不羈的創業精神、慈善和政治事業」。

富比世雜誌推估，皮肯斯的身價在2005年時增加一倍，達15億美元，2007年時增至30億美元。2013年時，皮肯斯的身價估達9.5億美元，主因2008年金融危機時虧損，以及他在慈善方面的支出，包括捐贈5億美元給母校奧克拉荷馬州立大學，還有他為了降低美國對中東石油依賴而投資的風電計畫損失。

1980年代，皮肯斯創立的梅薩石油公司對同業發動多起惡意併購，在華爾街引發喧騰；當時他表示：「在紐約證交所找石油，比實地探勘還便宜。」皮肯斯透過這些操作獲利數百萬美元，也在1985年3月登上時代雜誌封面。

許多石油公司高管要求國會阻止皮肯斯，還有人罵他是「海盜」。然而，皮肯斯堅稱，發動併購是為了讓股東獲得最大的報酬。

1990年代中期，梅薩石油公司負債累累，皮肯斯也賣出股權，並交出執行長和董事長頭銜。儘管如此，皮肯斯成功轉換跑道，創立BP資本管理公司，憑藉正確押注天然氣和原油的價格走勢大撈一筆，對油價的準確預測，也讓他贏得「油神」美譽。

政治上，皮肯斯是共和黨的支持者，但他投入1億美元推動「皮肯斯計畫」，倡導風力發電和節能，卻使他意外成為民主黨的盟友。他表示：「以能源而言，我不分黨派全都支持。」他並表示，皮肯斯計畫除了希望減少資金流向石油輸出國家組織（OPEC），也有環保的考量。

皮肯斯生財有道，對慈善領域也不吝於出手，包括醫療研究、運動和學術。受過他捐助的包括德州大學西南醫學中心和些士頓的安德森癌症中心，俄勒岡州立大學也收到他的大筆捐款，用於體育館翻修。

這位歷經大起大落的傳奇人物，就如同德州州長艾伯特在他喪禮上所言，「典範長存」。

（綜合外電）