想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲



約翰．布魯克斯的《商業冒險》 圖片來源／「goodreads.com」網站 分享 facebook 股神巴菲特和微軟創辦人比爾．蓋茲在1991年首次相見時，交談的一大話題竟是愛看什麼書。

「我最喜歡的一本商業書，是約翰．布魯克斯所寫的《商業冒險》（Business Adventures）。」巴菲特這麼告訴蓋茲，還特別說：「我會把我那本送去給你。」蓋茲回憶當時非常好奇，因為從沒聽過這本書和作者。蓋茲2014年在部落格寫道，巴菲特把這本書借給他，距離書首次出版超過40年，《商業冒險》還是他讀過最好的商業書，約翰．布魯克斯也是他最喜歡的作者。

《商業冒險：華爾街的12個經典故事》在1960年代首次出版，蓋茲說：「布魯克斯深刻洞悉所寫的企業，其與今日商業仍息息相關。」他表示，書中描寫的許多企業現在已改變，但基本道理是恆久的，至今仍然非常受用。

書中一個故事講奇異公司（General Electric）涉及的一宗價格操控案，展現給讀者溝通失誤帶來的衝擊，特別是故意不做有效正確傳達引發的後果。

另一個故事寫了福特汽車1958年Edsel車款研發失敗的過程，福特當年開發這款車，為了想符合美國大眾需求做了大規模市場調查，卻對結果不滿意，還是照自己的方式進行。Edsel上市時，交出來的車子會漏油，後行李箱打不開，車價又貴而且太耗油，名列公司史上最大失敗項目之一。

書裡講美國全錄公司發展史，讓蓋茲很有感，他認為布魯克斯點出全錄早期發展十分重要的一部分，那就是以原創的、超出既有框架的思考來建構起公司。「我一直努力確認，我們因電腦視覺與語言辨識的研究而開創出來的可能性，如何能持續保有更高更遠大的思考。」蓋茲這麼說。

蓋茲推崇巴菲特的波克夏著名投資方針是「知人善任」──買下由優秀經理人管理的公司，然後不妨礙他們令其繼續發揮。蓋茲說，我們要自問：什麼樣的人你願意追隨相挺？他們的能力是否與職位相符？他們是否有足夠的IQ和EQ來獲取成功？

他覺得《商業冒險》寫出領導者在充滿挑戰的環境中展現的強處與弱點，講的是人性本質，自然歷久彌新。（綜合外電）