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皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56經濟日報 編譯 葉亭均

皮凱提出版新書《資本與意識形態》。 （聯合報系資料庫）
皮凱提出版新書《資本與意識形態》。 （聯合報系資料庫）
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皮凱提出版新書《資本與意識形態》 圖／皮凱提「推特」
皮凱提出版新書《資本與意識形態》 圖／皮凱提「推特」
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法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）在六年前以暢銷書《21世紀資本論》一炮而紅，讓他躍居全球「搖滾明星級」經濟學家之一，也促使財富不均成為經濟論辯的核心議題。如今，他又回來了，帶著一本更厚、多達1,232頁的新鉅作，解釋政府應如何利用顛覆資本主義，來修補財富不平等問題。

皮凱提的法文版新書《資本與意識形態》（Capital and Ideology，中文暫譯）12日上市，英文版將得等到明年的翻譯本。根據出版業者的資料，《21世紀資本論》從2013年發行、以40種語言在全球銷售以來，已狂銷逾250萬本，《資本與意識形態》則是21世紀資本論的續集。

由於《21世紀資本論》一書長達900多頁，難以確定究竟有多少人實際讀完整本，但其影響性是無可否認的。

這六年來，愈來愈多的政治人士矢言解決所得與財富分配失衡的問題。連投入參選總統的美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren），也與皮凱提的兩名前助理合作設計一套課徵富人稅提案。另外，股神巴菲特（ Warren Buffett）與避險基金天王達里歐（Ray Dalio）等億萬富豪指出財富不均是急迫問題的消息，也愈來愈常見。

不過皮凱提的最新想法聽起來相當激進，他接受法國雜誌專訪時表示：「離開讓財富神聖稀有的這個階段、超越資本主義的時候到了。」

皮凱提說，他的新書著墨於上一本書的不足之處，上一本書太過聚焦西方經濟，對於潛藏在不平等背後的政治意識形態著墨不足。

《資本與意識形態》的內容橫跨時間與地理，分析內容從殖民、擁有奴隸一路談到共產主義經濟，並且以印度、中國與巴西做為參考案例。

皮凱提表示：「在這本書中，我將試圖說服讀者歷史的教訓可用來對正義與平等有更高的要求」。他的結論是，把不平等視為是自然根植或由科技變遷所驅動，是錯誤的想法。這些不平等的真正原因是來自政治與意識型態，因此要予以挑戰是件更容易的事。

在新書中，皮凱提主張讓員工應在公司董事會中占50%的席次，且任何股東都不應控制一家公司超過10%的投票權，即使他們擁有較多的股權。他也支持一種把資本交到公眾手裡的形式，也就是讓所有法國公民在滿25歲時，可獲得多達12萬歐元（13.2萬美元，約台幣396萬元）的一大筆資金。

皮凱提還提倡一種富人稅，理念是高於特定額度的財富所有權只能「暫時擁有」。例如在法國，稅率範圍可從針對財產低於全國平均值20萬歐元者課徵0.1%稅率，一直到針對極富者所課徵的90%稅率。

皮凱提說：「我所提倡的制度，讓人可擁有數百萬歐元，甚至數千萬歐元至少一段時間，但那些擁有數億歐元或數十億歐元者將必須分享權力。」

不過皮凱提所提出的修補方式「參與式社會主義」卻涉及要讓世界上的已開發國家大幅度劇變，而且他的理想在選舉時所取得成效也有限。2017年法國大選時，皮凱提所支持的候選人連第一輪都沒過關，不過法國馬克宏政府至少還回應了皮凱提呼籲反省資本主義的言論。

皮凱提說，通常改革都是發生在較為暴力的危機時期，「我寧願它以較和平的方式發生，像是民主審議與選舉」。

（綜合外電）

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