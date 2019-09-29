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私人恩怨致死？沙國國王保鏢驚傳遭槍殺喪生

2019-09-29 13:58聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美聯社引述沙烏地阿拉伯國營電視台的消息報導，沙國國王沙爾曼的知名保鏢阿卜杜阿齊茲．艾法漢少將（Abdulaziz al-Fagham）遭人槍殺喪生，當局說起因是私人爭執。

阿國國營電視台29日報導，阿卜杜阿齊茲．艾法漢少將是在吉達市的一場槍擊案中喪生。該台在其推特上僅發布一句聲明，稱艾法漢少將是「兩聖地監護人的保鏢」，「兩聖地監護人」是沙國國王的尊稱。

國營電視台除此之外並無其他消息，沙國內政部則尚未回應記者的詢問。

沙烏地阿拉伯國營電視台報導，沙國國王沙爾曼（右）的保鏢阿卜杜阿齊茲．艾法漢少將在...
沙烏地阿拉伯國營電視台報導，沙國國王沙爾曼（右）的保鏢阿卜杜阿齊茲．艾法漢少將在吉達市的一場槍案中喪生。圖為沙爾曼國王26日在吉達市與伊拉克總理馬帝（左）會面。路透
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槍擊內政部沙烏地阿拉伯

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