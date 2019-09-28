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沙國油田復產進度良好 油價周線收黑

2019-09-28 23:59經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

國際油價上周五（27日）收低，周線也收黑，因為沙烏地阿拉伯油田恢復生產的速度比預期快；投資人擔憂中國經濟成長放緩之餘，也擔心全球原油需求問題。

布蘭特原油27日收跌1.3%，或83美分，報每桶61.91美元；一周來跌幅為3.7%，是8月初以來最大。紐約西德州原油同日收在每桶55.91美元，小跌50美分，或0.9%；上周跌幅為3.6%，是7月中以來最大。

路透引述消息人士報導，美國政府正考慮把在美國證交所上市的中國企業除牌下市，意味限制高達數十億美元的投資金額流入中國，可能使美中貿易緊張急遽升高。

此外，伊朗總統羅哈尼同日表示，美國提議解除對伊朗制裁，以交換舉行會談，油價應聲走軟。不過美國總統川普隨即回應，拒絕伊朗這項要求。另一項油價下跌的原因是，華爾街引述消息來源表示，沙國已同意與葉門達成部分停火。

能源顧問業者Ritterbusch & Associates的瑞特布契表示，不論是單日或單周表現，沙國本月已成為引發油價波動加劇的矚目焦點。消息人士表示，沙國上周的產量已恢復至每日1,130萬桶，不過沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）迄今尚未證實已完全恢復生產。

國際能源署（IEA）曾說，可能下修今年的全球石油需求預估，預期明年全球經濟可能進一步放緩。

沙國石油設施日前遭襲擊，但據悉產能恢復速度超前。 路透
沙國石油設施日前遭襲擊，但據悉產能恢復速度超前。 路透
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