美股四大指數同步收低 投資人聚焦美中貿易新風險

2019-09-28 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



對貿易形勢的樂觀氛圍減退，加上經濟數據平平，拖累美股上周五震盪走低，四大指數周線均連兩周收黑。

美股上周五（27日）開盤上揚，但川普政府研議限制美國資本流入中國大陸的消息一出，加上最新數據並顯示美國消費者支出趨緩、企業投資縮減，令市場對經濟成長的疑慮升高，美股應聲翻黑，終場標普500指數下跌15.83點或0.5%，至2,961.79點；道瓊工業指數下滑70.87點或0.3%，報26,820.25點；那斯達克指數收跌91.03點或1.1%，跌至7,939.63點。三大指數周線均連兩周下跌。

晶片大廠美光上季財報與本季財測不如預期，股價重挫11%，創下逾四年來最大單日跌幅，拖累晶片股走低。分析師普遍認同，隨著美中持續進行貿易磋商，記憶晶片需求將復甦，半導體產業也將受惠。但白宮擬限制美國資本流入中國的消息，加劇美中貿易衝突進一步升級的疑慮。

費城半導體指數周五重挫2.36%，分析師指出，白宮考慮限制資本流入中國的消息，可能和過去高階會談前的做法類似，是為增加談判的籌碼。但如果成真，限制美國政府年金流向中國市場，可能引發投資組合的大規模變動，對科技業來說將是一場災難。費半指數一周來跌1.29%，為連續第二周下挫。

投資人密切關注美國經濟的穩健程度，但上周五公布的經濟數據反映，美中貿易緊張關係可能讓經濟付出代價，經濟學家也下修第3季的成長預估。

Schwab Center for Financial Research交易與衍生商品副總裁Randy Frederick表示：「支出下滑，主要是因為不確定性。」