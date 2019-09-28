比特幣上周暴跌逾20% 可能跟這些因素有關

2019-09-28 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



全球最大加密幣比特幣過去七天重挫逾20%，27日更一度跌破7,800美元，為6月以來最低，上周周線也寫下去年11月以來最大跌幅。

素以波動性著稱的比特幣8月以來相對穩定，到本月20日之前都在1萬美元上下波動，但上周一（23日）起震盪開始加劇，且一路從1萬美元大關下殺，差點連8,000美元關卡也守不住。以太幣（Ether）和瑞波幣（XRP）等其他主要加密幣上周也下挫，一周來分別大跌24%和19%。

儘管價格暴跌在加密幣市場見怪不怪，但分析師至今仍找不出比特幣下跌的特定原因，不過目前不少投資人把問題推給紐約證交所母公司洲際交易所集團（ICE）新推出的比特幣期貨商品。ICE上周推出比特幣期貨交易平台Bakkt，意在吸引新的比特幣投資人。

摩根大通以策略師潘尼格左格魯為首的團隊表示，推出可實體交貨的期貨代表這個市場更趨成熟，但也可能壓抑了價格。

比特幣交易所Genesis執行長莫羅也表示，Bakkt推出後，出現「賣事實」效應（sell the news），反映市場認為這項期貨「推出當日交易冷清」；「亞洲對Bakkt的期望相當高，不論這個說法是否公允，新的比特幣期貨問世應該是正面的價格催化劑」。

莫羅也說，投資人對新產品的需求偏低很正常，但比特幣投資人在失望之餘賣出比特幣，而且大量獲利了結，以致價格大跌。