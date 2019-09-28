白宮擬阻陸企汲取美國資本？ 巴隆：幽靈疑慮

2019-09-28 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



俗語說，多頭市場總是沿著「憂慮牆」攀爬而上，過程中行情驚驚漲，有些憂慮乍看下似乎鬼影幢幢，但實際上並沒那麼可怕。

巴隆周刊（Barron's）分析，美國股市27日（周五）就遭遇「幽靈疑慮」襲擊，不僅三大股價指數同步收跌，在美國掛牌的中國大陸公司27日更是大受衝擊，阿里巴巴股價收盤暴跌5.2%，百度跌3.7%。

這是因為彭博資訊一則報導披露，美國政府正研議限制美國資本流入中國大陸的方式，包括限制退休基金持有陸股，以及讓陸企從美國證交所下市。消息一出，加深市場投資人對美中貿易衝突進一步升級、從關稅戰擴及資本流動控制的憂慮。

但中國褐皮書（China Beige Book）執行長米勒（Leland Miller）表示，其實這套提案已醞釀一段時日，白宮這麼做有其道理。

米勒說，川普政府官員實際討論的是，如何堵住美國證券法規的漏洞，好讓此刻免受資訊揭露規定約束的陸企，也像美企和其他外國公司一樣必須遵守同樣的規定，以保護美國投資人免因陸企的公司治理問題或詐欺行為而蒙受損失。美國證管會（SEC）是在前總統歐巴馬時代，准予陸企這些豁免權。

另外，主張有必要監督華爾街與中國關係的共和黨籍參議員魯比歐正支持推動一項法案，意在阻止美國退休基金投資資訊不透明的陸企，免得美國資本「流入黑洞」。

米勒認為，這些研議中的措施「早該做了」，儘管這顯示華府在貿易談判中仍有新武器可運用，但所謂美國政府主要意圖是要「切斷中國與美國資本市場聯繫」，恐怕言過其實。他指出，北京當局大可循內部途徑提供資金給陸企。

曾在多家大型華爾街銀行擔任債券研究主管、現任亞洲時報專欄作家高曼（David P. Goldman）說，中國目前擁有的外國資產淨值達1.3兆美元，顯示中國此刻並不需外國資本。