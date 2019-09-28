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正妹發明「魚皮塑膠」 比石化塑膠更好

2019-09-28 13:56聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

魚廢料通常最後淪落到垃圾場，不過，英國年輕發明家露西．休斯（Lucy Hughes）靈機一動，運用魚廢料製造「魚皮塑膠」（MarinaTex），未來有望取代不環保的石化塑膠包裝，該發明還獲得戴森（Dyson）創辦人成立的設計獎。

英國衛報報導，英國薩塞克斯大學（University of Sussex）剛畢業的產品設計學生休斯設法將廢物利用，製造環保的塑膠替代物，解決造成環境危害的一次性塑膠及廢物處理問題。

休斯將紅藻和魚皮、魚鱗的蛋白質做結合，創造出透明、有彈性的片狀物質；該物質摸起來、看起來像塑膠；不過，初步測試結果發現，「魚皮塑膠」比塑膠更強韌、安全、耐用。一尾大西洋鱈魚的廢料可製作1400個魚皮塑膠袋。

她發明的「魚皮塑膠」放進土壤裡，可在四到六周後分解，而且可以透過一般家庭廚餘收集系統回收。

據估計，英國每年消耗500萬噸塑膠，當中一半是包裝用途。當地只有51%地方政府將食物垃圾分類，即便有資源回收計畫，大部分的生物塑料、可分解塑料並不適合現有的廢棄物處理機制。

據估計，魚類加工業每年在生產過程製造49萬2929噸的魚廢料，這些廢棄物商業價值極低。

休斯表示，塑膠是一個很厲害的材料，因此設計師、工程師時常太過依賴；用「千年不朽」的塑膠包裝生命週期不到一天的食品，非常不合理。

她也表示，「MarinaTex代表對材料創新的承諾，將循環、在地、永續的概念融入設計中。發明家不應該只侷限於設計的外形及功能，還要兼顧碳足跡」。

休斯的發明獲得今年戴森設計獎英國區優勝，拿到2000英鎊（約新台幣7萬7000元）獎金；她的發明將與國際上其他發明競爭。戴森設計獎11月揭曉，最後贏家可獲得三萬英鎊，贏家所屬的學校科系也將獲得5000英鎊。

英國女子休斯發明「魚皮塑膠」，未來有望取代塑膠。取自James Dyson Aw...
英國女子休斯發明「魚皮塑膠」，未來有望取代塑膠。取自James Dyson Award網站
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英國女子休斯發明「魚皮塑膠」。取自University of Sussex網站
英國女子休斯發明「魚皮塑膠」。取自University of Sussex網站
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英國廢棄物

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