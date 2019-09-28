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當心你的戶頭！授權支付詐騙夯

2019-09-28 10:03聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

根據英國金融業組織「英國金融」，詐騙集團透過銀行轉帳手法騙取的金額在一年內上升40%，每天有超過100萬英鎊（約新台幣3829萬元）被竊取。

英國衛報報導，英國金融（UK Finance）指出，詐騙集團在2019年上半年度已從英國銀行客戶手中騙取高達6億1600萬英鎊。當中，民眾授權將資金轉移至詐騙集團控制的戶頭金額達2億750萬英鎊，與去年同期相比，增加40%。

詐騙集團藉由「授權支付」（authorised push payment ），大賺橫財。這種手法指詐騙集團駭入個人、個人所屬企業電郵帳號，說服民眾將大量資金轉移至詐騙戶頭。

儘管大量資金被詐騙，銀行也被批評沒有採取足夠行動阻止不法，銀行追回並退還給受害者的金額比率卻些微下降，從2018年上半年被騙總額的21%下降至19%。

明年起，英國銀行客戶轉帳給他人時，要進行身分確認。該制度原本規畫2019年夏天上路。

英國金融另外表示，詐騙集團透過竊取線上消費者信用卡資料的「數位詐騙」頻率增加。詐騙集團將惡意程式嵌在商店網站，在消費者結帳時竊取信用卡資料，再以這些資料進行網路購物。

除此之外，傳統詐騙手法案件也正在增加。儘管現代人支票使用率急遽下降，2019年上半年的支票詐領金額從去年同期的330萬英鎊暴增至2930萬英鎊，成長789%。2019年前六個月的支票詐騙案高達1515件。

據報導，有些大型企業自行印製沒有浮水印的支票、未妥善保存支票，恐為支票詐騙頻傳原因之一。

英國民眾被詐騙金額一年內增加40%。路透
英國民眾被詐騙金額一年內增加40%。路透
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詐騙集團英國信用

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