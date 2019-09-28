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龐培歐：樂見吐瓦魯與美台等民主政體 推進印太願景

2019-09-28 01:59聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務卿龐培歐透過聲明表示，美方樂見吐瓦魯與美國，以及包括台灣在內的太平洋地區其他民主政體，致力於推進自由、開放印太區域的共同願景。

國務院27日發布國務卿聲明，代表美國政府祝賀吐瓦魯10月1日國慶；聲明指出，自吐瓦魯獨立以來，美國一直是吐瓦魯之友，雙方關係緊密。

聲明寫道，美方樂見吐瓦魯與美國，以及澳洲、紐西蘭、台灣、日本等太平洋地區其他民主政體，致力於推進自由、開放印太區域的共同願景。

國務院表示，期待深化美國與吐瓦魯的夥伴關係，加強區域的民主制度，並促進太平洋地區持續、可及的經濟成長。

龐培歐27日也發布聲明祝賀帛琉國慶，並未提及台灣等其他民主政體；聲明指出，帛琉與美國人民之間關係建立在民主價值、尊重人權、印太區域安全的基礎上，希望雙方關係在未來持續增進，變得更為堅實。

龐培歐今年7月分別發布聲明祝賀索羅門群島、吉里巴斯國慶，聲明都提及樂見該國與美國、台灣等民主政體，推進自由、開放印太區域。

中華民國16日宣布與索羅門群島斷交，20日又與吉里巴斯終止外交關係，邦交國數量降至15國，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島4個太平洋友邦。

吐瓦魯近日確認新任總理為那塔諾（Kausea Natano），由於那塔諾對台政策不明，外媒認為是台灣邦交的「潛在打擊」；我外交部指出，那塔諾已向我大使表示兩國邦誼穩固。

美國國務卿龐培歐。本報資料照片
美國國務卿龐培歐。本報資料照片
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吐瓦魯龐培歐帛琉

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