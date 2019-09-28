WSJ：美製造業興衰與川普無關 反而是因為這些因素...

2019-09-28 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國總統川普自2016年上任以來，挖礦和開採石油及天然氣機械的製造部門就業人數增加25%，增速為製造業中最快；服裝代工製造商的表現則吊車尾，就業人數減少22%。

但華爾街日報報導，這些企業的表現好壞及營運狀況，其實與川普一點關係也沒有。

提振美國製造業一直是川普注重的核心政策，他對進口商品加徵關稅，尋求重新談判貿易協定，也刺激美企將生產線移回美國。川普把執政頭兩年製造業就業市場活絡的功勞攬在自己身上，但反對派人士也把製造業就業成長自今年1月起趨緩歸咎於他。

報導指出，兩種說法都有道理：共和黨去年實施2017年通過的減稅方案，確實有助提振美國製造業，但美中貿易衝突拖累全球成長，使製造業在今年遭受打擊。

不過，根據美國勞工部的數據，還有許多其他因素也在影響製造業的就業成長。對許多製造業者而言，就業市場波動可能與製造業特定議題、技術進步或淘汰及自動化有關，當中也包含總體經濟的影響，例如全球成長、能源價格以及美元走升；這些因素都不是川普或任何一位總統所能掌控。

研究機構Evercore ISI經濟學者泰德希表示，整體而言，川普能做的恐怕非常有限，遑論使用手段影響美國就業市場的長期發展，川普充其量只能影響到就業市場的邊緣。

川普2017年就任時，美國製造業就業市場正持續復甦，這股復甦浪潮始於2010年。自2010年迄今，美國整體製造業就業人數成長12%，相當於增加139萬人，但目前的製造業就業總人數為1,285萬人，比1979年的高峰少了670萬人。

然而，美國製造業產出也是自1979年起開始增加，原因是數十年來工廠生產力不斷提高，能以較少員工生產更多產品。許多經濟學者說，美國汽車、服裝及食品業都使用機器人、機器學習及人工智慧（AI）取代人力，執行一成不變的單調工作，並讓現有的人類員工專注於更高階技術的工作。

根據美國勞工部資料，美國製造業就業人數自2010年起並未穩定成長，不同部門的新增就業人數不一。過去十年曾出現三次就業動能趨緩，包括2012年中至2013年、2015至2016年，以及今年上半年，每一次都是特定部門的就業人數減少或較大的全球影響力導致製造業的就業市場冷卻。

就各部門的情況而言，食品業是製造業中聘雇人數第二高的部門，就業人數在川普上任前幾年就持續增加，反映出天候、物價及出口等變化。其中，屠宰場占食品製造業工作機會的三分之一，而屠宰場的就業人數自2015年起已穩定增加9.8%，反映牛肉生產回升、走出乾旱肆虐德州及奧克拉荷馬州的陰霾。

整體而言，食品製造業就業市場發展熱絡，例如釀酒產業的就業人數在過去十年內逐年增加，從2010年初的7.03萬人成長一倍多至17.25萬人。

相形之下，部分製造部門的就業人數持續減少，例如許多勞力密集產業就是業者轉向海外尋求低生產成本這股趨勢的受害者，特別是中國於2001年進入世界貿易組織（WTO）之後。

就業人數流失最多的是紡織業，1995至2009年的就業人數銳減67%；2010至2016年再減少4%；2016年迄今扔持續減少1.6%。以過去十年來說，紡織業只有其中兩年的就業人數增加，而增幅皆不到1%。

服裝製造部門也是勞力密集產業，但迄今尚未擺脫海外競爭激烈的不利因素，過去十年就業人數逐年減少，與1990年代早期的情況相同。

此外，技術變化是部分製造部門就業人數持續減少的另一項原因。例如，造紙業的就業人數自1990年代起就大幅減少，主因個人信件和辦公室文書作業轉向線上。

另一個異軍突起的產業是造紙業。在2010到2016年底這段期間，造紙業就業人數減少7.2%，但2017年迄今的員工人數減幅不到1%，線上購物風潮興起帶動紙箱生產，功不可沒。