特斯拉本季交車量可望破10萬輛 股價走高

2019-09-28 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



特斯拉股價27日盤中上漲1%，延續前市衝高的氣勢，因為執行長馬斯克在一封員工信中表示，本季交車量將有機會超越上季創下的紀錄。

電動車新聞網站Electrek在26日稍早報導了馬斯克這封信，他在信中說：「我們本季有機會首次交車量達到10萬輛，這對本公司來說是一項極為令人振奮的里程碑。」他也說，本季的淨訂單量正在朝向達到約11萬筆，顯示需求相當強勁。

特斯拉股價27日盤中漲1%，報245.04美元；該股26日收漲6.1%至242.56美元，漲幅為近四個月來最大。

馬斯克向來習慣在季末寄信給員工，以激勵員工追求產量和交車量目標。如果特斯拉在今年最後兩季都能交出交車量超過10萬輛的成績，將能大致達成該公司的今年交車量預測36萬至40萬輛區間的下限。

不過，儘管有望達成單季交車量六位數這項成就，特斯拉距離其他全球汽車大廠對手仍有著很大一段距離。例如，通用汽車上季光是在美國，就售出約11萬輛的Chevrolet Silverado小貨卡。

特斯拉也在26日宣布將在本周內進行最新一次的軟體更新，並稱這次更新是「有史以來最大規模」，除了將支援Netflix、YouTube、Spotify等串流娛樂服務，甚至是中國大陸的愛奇藝、騰訊視頻外，還將提供車上KTV功能。特斯拉表示，未來將陸續增加更多串流和娛樂服務。

這次更新還包括「智慧召喚」（Smart Summon）的新功能，將讓特斯拉的車輛能在特定條件下自動穿越停車場到達車主面前。特斯拉表示，這項功能最適合用在採購完大包小包物品、必須照顧小孩時和雨天時，但使用時仍需負起車輛責任、注意四周安全。