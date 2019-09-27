麥當勞推人造肉漢堡 分析師：素雞堡卡好

2019-09-27 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國速食業巨人麥當勞（McDonald's）表示，將在加拿大試賣以人造肉製造的漢堡，消息一出，人造肉合作廠商Beyond Meat股價應聲飆漲。但華爾街分析師認為，長遠來說，這家連鎖速食巨人推人造雞肉產品的成功機率較大，而這種展望對Beyond Meat未必有利。

巴隆周刊（Barron's）報導， 以植物為原料製成的人造肉需求日增，使Beyond Meat股價水漲船高，26日收盤大漲11.6%至154.34美元，盤中更飆升逾16%，雖已從顛峰價位回落，但仍比上市價每股45美元大漲243%。

這檔股票自上市以來股價起起落落，卻未曾澆熄投資人的熱情。Beyond Meat也不負眾望，簽下了許多高知名度的商業夥伴，包括與百勝餐飲集團（Yum! Brands）旗下的肯德基（KFC）合作試賣人造雞塊和去骨雞翅，另與Dunkin Brands集團旗下的Dunkin Donuts合推香腸三明治早餐。

競爭對手Impossible Foods則與餐飲品牌國際集團旗下的漢堡王（Burger King）合作，供應人造牛肉漢堡，「不可能華堡」（Impossible Whopper）。

麥當勞長久來按兵不動，令人揣測這個速食龍頭未來的人造肉生意會花落誰家。如今初步答案揭曉：Beyond Meat出線，成為麥當勞在加拿大大略省28處據點試賣人造肉漢堡的合作夥伴。難怪該股26日股價漲勢凌厲。

然而，Stephens分析師Will Slabaugh提醒投資人，切莫興奮過度。他說：「麥當勞考慮進軍人造肉市場，我們樂觀其成。但就此刻而言，我們不認為短期內會在美國市場大規模推出人造牛肉漢堡，主要是考量供應鏈因素。」

Beyond Meat目前享有人造肉市場主導地位，卻不是唯一一家廠商。從好市多（Costco）決定與未上市公司Don Lee Farms合作銷售人造肉漢堡，即可見一斑。

而且，Beyond Meat供應短缺情況時有所聞，對麥當勞這類需要大量、穩定供貨的大型連鎖餐廳可能是重大疑慮。Slabaugh據此推測，麥當勞可能「選擇推出人造雞肉產品（雞塊、雞柳條、雞肉三明治），作為2020-2021年在全美各地推出的首選」。

這麼做對麥當勞來說可能有一箭雙鵰的好處。一來可避免陷入同業廝殺激烈的人造牛肉漢堡大戰，推出一款貨源較充足無虞的產品；二來可以藉此加入炸雞漢堡大戰，卻不會直接槓上Chick-fil-A這些業者。