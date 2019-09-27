親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

麥當勞推人造肉漢堡 分析師：素雞堡卡好

2019-09-27 18:19經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國速食業巨人麥當勞（McDonald's）表示，將在加拿大試賣以人造肉製造的漢堡，消息一出，人造肉合作廠商Beyond Meat股價應聲飆漲。但華爾街分析師認為，長遠來說，這家連鎖速食巨人推人造雞肉產品的成功機率較大，而這種展望對Beyond Meat未必有利。

巴隆周刊（Barron's）報導， 以植物為原料製成的人造肉需求日增，使Beyond Meat股價水漲船高，26日收盤大漲11.6%至154.34美元，盤中更飆升逾16%，雖已從顛峰價位回落，但仍比上市價每股45美元大漲243%。

這檔股票自上市以來股價起起落落，卻未曾澆熄投資人的熱情。Beyond Meat也不負眾望，簽下了許多高知名度的商業夥伴，包括與百勝餐飲集團（Yum! Brands）旗下的肯德基（KFC）合作試賣人造雞塊和去骨雞翅，另與Dunkin Brands集團旗下的Dunkin Donuts合推香腸三明治早餐。

競爭對手Impossible Foods則與餐飲品牌國際集團旗下的漢堡王（Burger King）合作，供應人造牛肉漢堡，「不可能華堡」（Impossible Whopper）。

麥當勞長久來按兵不動，令人揣測這個速食龍頭未來的人造肉生意會花落誰家。如今初步答案揭曉：Beyond Meat出線，成為麥當勞在加拿大大略省28處據點試賣人造肉漢堡的合作夥伴。難怪該股26日股價漲勢凌厲。

然而，Stephens分析師Will Slabaugh提醒投資人，切莫興奮過度。他說：「麥當勞考慮進軍人造肉市場，我們樂觀其成。但就此刻而言，我們不認為短期內會在美國市場大規模推出人造牛肉漢堡，主要是考量供應鏈因素。」

Beyond Meat目前享有人造肉市場主導地位，卻不是唯一一家廠商。從好市多（Costco）決定與未上市公司Don Lee Farms合作銷售人造肉漢堡，即可見一斑。

而且，Beyond Meat供應短缺情況時有所聞，對麥當勞這類需要大量、穩定供貨的大型連鎖餐廳可能是重大疑慮。Slabaugh據此推測，麥當勞可能「選擇推出人造雞肉產品（雞塊、雞柳條、雞肉三明治），作為2020-2021年在全美各地推出的首選」。

這麼做對麥當勞來說可能有一箭雙鵰的好處。一來可避免陷入同業廝殺激烈的人造牛肉漢堡大戰，推出一款貨源較充足無虞的產品；二來可以藉此加入炸雞漢堡大戰，卻不會直接槓上Chick-fil-A這些業者。

Slabaugh警告，這對Beyond Meat未必是好消息，因為麥當勞與泰森食品公司（Tyson Foods）簽有獨家禽肉供應合約，很可能向泰森採購人造雞肉。無論合作廠商為何，推出人造雞肉產品都對麥當勞有益，因為「更有新鮮感」而且「可能更強的銷售驅動力」。

麥當勞宣布，將與人造肉廠商Beyond Meat在加拿大合作試賣人造肉漢堡。美聯...
麥當勞宣布，將與人造肉廠商Beyond Meat在加拿大合作試賣人造肉漢堡。美聯社
分享

麥當勞漢堡速食

相關新聞

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

無人機也搞「偷渡」 空投毒品手機給獄囚

2019-09-27 15:03

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

提早退休住哪好？這10個城市條件最佳

2019-09-26 16:53

驚！住進大麻屋 孕婦驗出毒品反應

2019-09-26 15:31

餵褪黑激素讓幼童昏睡 恐怖托兒所：為方便照顧

2019-09-26 15:13

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

2019-09-26 22:32

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

川普彈劾危機 美股三大指數全面下跌

2019-09-27 07:20

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

影／目眩神迷！NASA釋新影片 模擬黑洞清晰樣貌

2019-09-27 16:10

吹哨者是誰 傳川普想揪出並暗示祭出叛國罪

2019-09-27 08:48

法國前總統席哈克欣賞亞洲文化 曾批台灣公投

2019-09-26 21:58

影／拚觀光！沙烏地阿拉伯對49國開放電子簽證 名單有台灣

2019-09-27 13:01

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

影／屢次失言都能脫身 專家：川普是話術天才無誤

2019-09-26 18:36

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

美企禁售華為的臨時豁免 可能不會再次延長

2019-09-27 08:43

CNBC：美中貿易談判10月10日在華府復談

2019-09-27 08:01

分析：中國對美稀土優勢 兩年後可能不再

2019-09-27 15:21

川普：美中協議會比想像快

2019-09-26 23:58

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

巴菲特35歲女接班人單飛！揭秘農家女翻身股神副手發跡路，起點竟是一封信

2019-09-27 16:32

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

堅定擁護歐盟 法國前總統席哈克去世

2019-09-26 23:59

川普拜託安倍協助連任 再以安保牌讓日本繳械

2019-09-26 18:30

美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01

關係惡化！日本2019防衛白皮書 南韓重要性遭降級

2019-09-27 12:19

Fed副主席：通膨預期符合2%目標 不急於降息

2019-09-27 08:42

DoorDash近500萬筆個資外洩 凸顯餐飲代送服務隱憂

2019-09-27 11:14

總統與川普通話紀錄曝光 烏克蘭各方反應一次看

2019-09-27 12:26

IMD數位競爭力評比 台灣全球第13強

2019-09-26 20:29

液化天然氣 投資額創新高

2019-09-27 02:23

全球IPO降溫 三年來最冷

2019-09-27 01:58

1票之差 內唐亞胡爭得以國組閣權

2019-09-27 00:03

大城市魅力失色？紐約去年3.8萬年輕人「出走」

2019-09-27 13:13

華為生產不採用美零組件5G基地台 明年擴大生產

2019-09-26 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top