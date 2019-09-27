馬斯克：交車量將破紀錄達10萬輛 特斯拉股價立刻躍漲

2019-09-27 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）股價26日收盤大漲6%，因為電動車新聞網站Electrek報導，該公司執行長馬斯克說，本季交車量可能衝上10萬輛，創下新紀錄。

Electrek引述一封外流的馬斯克寄給員工的信，他在信中表示：「我們本季的交車量將有機會首次達到10萬輛，這對我們公司而言是一個極為令人振奮的里程碑。」

馬斯克並表示，「這項考驗將證明我們在正確的地點提供正確的車種選擇，且盡可能集結公司資源，以幫助交車量達成目標。」