親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

馬斯克：交車量將破紀錄達10萬輛 特斯拉股價立刻躍漲

2019-09-27 17:53經濟日報 記者易起宇╱即時報導

特斯拉（Tesla）股價26日收盤大漲6%，因為電動車新聞網站Electrek報導，該公司執行長馬斯克說，本季交車量可能衝上10萬輛，創下新紀錄。

Electrek引述一封外流的馬斯克寄給員工的信，他在信中表示：「我們本季的交車量將有機會首次達到10萬輛，這對我們公司而言是一個極為令人振奮的里程碑。」

馬斯克並表示，「這項考驗將證明我們在正確的地點提供正確的車種選擇，且盡可能集結公司資源，以幫助交車量達成目標。」

特斯拉預計未來幾天正式公布本季的交車量；該公司上季的交車量大約為9.5萬輛。

馬斯克據傳在公司內部信函中告訴員工，本季的交車量將突破10萬輛。 路透
馬斯克據傳在公司內部信函中告訴員工，本季的交車量將突破10萬輛。 路透
分享

馬斯克特斯拉

相關新聞

百元店後，Ikea再開亞洲首間快閃飯店！揭秘體驗之王這場「免費入住」背後算計

2019-09-27 16:25

華為臨時豁免 可能不獲延長

2019-09-27 14:02

夏普白色家電製造移往泰國 核心技術仍在日本

2019-09-27 12:58

DoorDash近500萬筆個資外洩 凸顯餐飲代送服務隱憂

2019-09-27 11:14

Fed副主席：通膨預期符合2%目標 不急於降息

2019-09-27 08:42

液化天然氣 投資額創新高

2019-09-27 02:23

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01

麥肯錫跨零售 賣起內衣珠寶

2019-09-27 02:00

菲國刺激通膨 降息1碼

2019-09-27 01:59

印尼叫車一哥推影音串流

2019-09-27 01:59

全球IPO降溫 三年來最冷

2019-09-27 01:58

日向美低頭 川普離多邊貿易更遠

2019-09-26 23:50

美日簽局部協定 美牛豬大降稅

2019-09-26 23:46

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

川普貿易樂觀發言激勵 亞股多數收高

2019-09-26 20:35

IMD數位競爭力評比 台灣全球第13強

2019-09-26 20:29

涉賄賂遭美國調查 愛立信提列382億和解準備金

2019-09-26 18:15

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

2019-09-26 18:01

川普彈劾調查牽動美股多空展望 這5點不知不可

2019-09-26 16:57

JDI危機再起 陸財團傳將延後提供紓困金

2019-09-26 16:52

研究：美國前500大企業 6成被駭客入侵

2019-09-26 15:36

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

WeWork執行長紐曼下台

2019-09-26 00:47

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

IKEA推網購 銷售額躍增

2019-09-26 00:46

泰紐利率 按兵不動

2019-09-26 00:46

利空衝擊 比特幣一度暴跌逾18%

2019-09-26 00:42

中美產業基金 錢進製造業

2019-09-23 00:02

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

2019-09-26 22:32

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

川普彈劾危機 美股三大指數全面下跌

2019-09-27 07:20

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

影／目眩神迷！NASA釋新影片 模擬黑洞清晰樣貌

2019-09-27 16:10

吹哨者是誰 傳川普想揪出並暗示祭出叛國罪

2019-09-27 08:48

法國前總統席哈克欣賞亞洲文化 曾批台灣公投

2019-09-26 21:58

影／拚觀光！沙烏地阿拉伯對49國開放電子簽證 名單有台灣

2019-09-27 13:01

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

影／屢次失言都能脫身 專家：川普是話術天才無誤

2019-09-26 18:36

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

美企禁售華為的臨時豁免 可能不會再次延長

2019-09-27 08:43

CNBC：美中貿易談判10月10日在華府復談

2019-09-27 08:01

分析：中國對美稀土優勢 兩年後可能不再

2019-09-27 15:21

川普：美中協議會比想像快

2019-09-26 23:58

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

巴菲特35歲女接班人單飛！揭秘農家女翻身股神副手發跡路，起點竟是一封信

2019-09-27 16:32

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

堅定擁護歐盟 法國前總統席哈克去世

2019-09-26 23:59

美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01

關係惡化！日本2019防衛白皮書 南韓重要性遭降級

2019-09-27 12:19

Fed副主席：通膨預期符合2%目標 不急於降息

2019-09-27 08:42

DoorDash近500萬筆個資外洩 凸顯餐飲代送服務隱憂

2019-09-27 11:14

總統與川普通話紀錄曝光 烏克蘭各方反應一次看

2019-09-27 12:26

IMD數位競爭力評比 台灣全球第13強

2019-09-26 20:29

液化天然氣 投資額創新高

2019-09-27 02:23

全球IPO降溫 三年來最冷

2019-09-27 01:58

1票之差 內唐亞胡爭得以國組閣權

2019-09-27 00:03

大城市魅力失色？紐約去年3.8萬年輕人「出走」

2019-09-27 13:13

影／「小丑」再惹議！暗網傳槍擊預告 戲院如臨大敵

2019-09-27 17:10

華為生產不採用美零組件5G基地台 明年擴大生產

2019-09-26 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top