巴菲特35歲女接班人單飛！揭秘農家女翻身股神副手發跡路，起點竟是一封信

2019-09-27 16:32 商業周刊 吳和懋／商業周刊



Pampered Chef首席CEO布麗特庫爾。 圖擷自 pampered chef官網 分享 facebook

與股神巴菲特（Warren Buffett）年紀相差五十幾歲，今年才35歲的女弟子布麗特庫爾（Tracy Britt Cool，以下簡稱庫爾），日前宣布將離開波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），去創立自己的「迷你波克夏」。

「我想建立一個長期的平台與組織來收購與重建企業，」她受訪提起離開的原因，「有太多公司值得協助他們晉升到下一個階段，但對波克夏來說，規模太小了。」

《華爾街日報》透露，巴菲特表示能夠理解庫爾的離去，因為他自己正是在1956年離開良師、價值投資之父葛拉漢（Benjamin Graham），而成立了自己的公司，那時他26歲。未來，巴菲特並不打算投資弟子的新公司。

庫爾有多特別？波克夏董事會只有3名女性成員，子公司中則有7位女性執行長，而她兩者皆是。由她2014年起掌管的廚具公司Pampered Chef，根據巴菲特透露，該公司在2019年第2季營收，與去年同期相比成長了19％，稅前淨利更成長了52％。

她，是股神的「救火隊」

也是波克夏接班候選鐵三角

「當你有60或70個孩子，總有1、2個有時候會出狀況，」巴菲特在2014年曾告訴《彭博》，「她的工作，就是確保這些公司，能透過在某些領域彼此交流而受惠。這是我不曾做的事。」庫爾總是走到前線，甚至直接參與公司營運來挽救頹勢，特別是面臨數位轉型壓力的零售業。她是巴菲特的「救火隊」（fireman）。

庫爾也是巴菲特口中鐵三角的成員之一，3位都被認為是波克夏有力的接班候選人，更巧的是，3人名字都是以英文字母Ｔ開頭：除了名為崔西（Tracy）的庫爾外，另外兩人受到媒體更多關注，包括48歲的投資經理庫姆斯（Todd Combs），與57歲的投資經理韋施勒（Ted Weschler）。

2013年底，當庫爾結婚時，是巴菲特代替過世的父親，牽著她走上紅毯。但出身美國中部堪薩斯州，一個在農場上長大的平凡女孩，又怎麼認識巴菲特？這一切，其實是從一封信開始。

早在高中時代，同學就票選她是「最有機會成為億萬富翁的人」。因為庫爾總是能在課業、課外活動、交友之間游刃有餘。她從小在農場幫忙，既懂勞力活也負責交涉批發，展現她過人的自律與執行力。「我的目標是與偉大的投資家工作，」庫爾早在哈佛商學院念書時，就在一份報告中寫道，「更重要的是，他要是一個良師益友。」沒想到她不但實現了願望，對象還是巴菲特。

她，哈佛時期成立投資社

25歲便獲得巴菲特專屬職缺

2013年她曾接受《財星》（Fortune）雜誌專訪，揭露她如何成為波克夏的一員。當她還是哈佛大學經濟系的學生，就成立了女性專屬的投資社團「聰明女人證券」（SWS），號召了一群名校大學生自己募款投資，也是那個時候，庫爾遇上一些女性投資家，真正走進專業投資的世界。

庫爾和同學寫信給巴菲特，希望能夠帶著社團成員，一起到波克夏拜訪。沒想到，巴菲特同意了！她不但不花一毛錢，就得到與巴菲特用餐的機會，到波克夏參訪也成了SWS每年的例行公事（沒錯，這個組織還一直營運下去）。

她從哈佛商學院畢業的2009年，再度寫信給巴菲特，希望能為他工作，「即使是1天也好。」巴菲特說不需要幫忙，不過若她來到波克夏所在的奧馬哈，不妨來坐坐。

「那句話就是巴菲特在說：來奧馬哈吧！」庫爾說。1年後，已在富達投信工作的她，又接到巴菲特的電話，二話不說就坐上飛機，來當他的助理。這是沒有職缺下，巴菲特特地為她創造的工作。當時，她25歲。

如此年輕的她，眼光也並非全無失誤。例如，在整頓油漆業子公司班傑明摩爾（Benjamin Moore）時，她也曾指派友人出任執行長，而遭致失敗。但巴菲特卻出面護航，認為雇用自己熟悉的人並沒有錯，「我也是認識了庫爾才雇用她的。」

如今弟子要展翅高飛離開，「最難的，是找到對的收購標的，」巴菲特說，「至少庫爾的對象是小得多的公司，她的工作會比我的輕鬆很多！」

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