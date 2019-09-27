WeWork改朝換代 前CEO親友職務不保

2019-09-27 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



共享辦公室營運商WeWork執行長紐曼（Adam Neumann）下台後，繼任的領導團隊大刀闊斧整頓WeWork母公司We Co.，計畫讓紐曼妻子在內的20多名親友離開公司。

WeWork的首度公開上市（IPO）計畫延遲，管理層地震，也導致標普信評公司調降將WeWork的的評級，由「B」降至「B-」。分析師指出，WeWork的資金流動性不足，由於IPO延遲或缺乏私人投資，WeWork的現金明年初就可能耗盡。

WeWork 24日宣布，共同創辦人紐曼將卸任執行長，轉任非執行董事。WeWork將由兩位共同執行長接管，分別是主管財務、法務與人資的明森以及負責行銷與科技的甘寧漢。他們準備裁減人力，並設法扭轉公司的大幅虧損。

消息人士指出，紐曼的親友團都將離職，包括副董事長葛羅斯（Michael Gross）。紐曼的妻子芮貝卡（Rebekah Neumann）也辭去現有職位，她不僅是共同創辦人之一，也在WeWork擔任影響力長（chief impact officer）、品牌長、以及針對幼童成長學習成立的WeGrow共同創辦人及執行長。