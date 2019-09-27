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油價持平！ 中東衝突疑慮抵銷彈劾風波 金價反彈

2019-09-27 08:02經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周四持平，中東緊張局勢和川普彈劾風波相互抵銷；金價歷經周三重挫後周四反彈，但美元上漲抑制金價漲勢。

布蘭特原油期貨上漲0.35美元或0.6%，結算價報每桶62.74美元。西德州原油期貨下跌0.08美元或0.14%，結算價報報每桶56.41美元。

本月沙國石油設施遇襲，五角大樓周四聲明表示，準備調派四套雷達系統、一枚愛國者導彈電池和大約200名人員加強沙烏地阿拉伯的防禦，加劇市場對中東衝突擾亂原油供給的疑慮，支撐油價。

不過，美國總統川普面臨彈劾調的新發展，削弱需求意願。美國眾議院情報委員會周四公布舉報人報告，稱川普利用其職務之便，尋求外國對2020年總統選舉進行干預。

Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示：「美國協助沙烏地阿拉伯空防的報導，為油價提供支撐。」

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「彈劾的可能性上升時，油價下降，市場不喜歡這個前景，這對美國經濟和美中貿易不利。」

金價周四小幅上揚，因周三大跌後部分投資人逢低買進，但美元走強使金價漲勢受限。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,507.87美元。美國黃金期貨上漲0.2%，結算價報每英兩1,515.20美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「ETF的交易量正在增加，顯示投資人逢低買入。」

全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold TrustGLD的持金量周三增加1.81%，至924.94噸，反映投資人對金市的信心。

不過，美國總統川普面臨彈劾調查，引發政治不確定性，推動投資人轉向美元避險，限制金價漲幅。

金價油價川普

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