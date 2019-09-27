中國外長王毅：願意購買更多美國產品

2019-09-27 07:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



中國外交部長王毅周四（26日）在美國紐約回答路透記者提問時表示，中國願意購買更多美國產品；如果中美雙方「採取更積極的措施」展現善意，在貿易紛爭中減少悲觀言語，貿易談判就能有成果。

路透記者以美國川普政府已豁免許多中國商品的關稅表達善意，詢問王毅意見。王毅做了上述回應。