親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

iPhone換機超簡單 輕鬆做連LINE對話記錄都全部複製貼上

美元避險地位穩固 DXY美元指數升至三周高點

2019-09-27 07:33經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周四升至三周高點，主因美國貨幣市場持續吃緊，而政治緊張局勢加劇以及經濟前景黯淡打壓歐元和英鎊。

DXT美元指數上漲0.16%，至99.2，為9月3日以來最高水準。

歐元兌美元下跌0.18%，至1.0921美元，為2017年5月以來最低水準，歐元區經濟前景日益黯淡。美元兌日圓變動不大。日圓在不確定時期吸引了投資者。

英鎊下跌0.2%，投資人等待英國議會採取下一步措施打破脫歐僵局。紐西蘭元兌美元上漲0.46%，紐西蘭央行總裁表示，他不太可能需要使用非常規貨幣政策。

分析人士表示，美元受到美國、英國不斷加劇的政治緊張局勢提振。美國眾議院啟動對總統川普彈劾調查，英國脫歐則充滿不確定性。

另外，附買回協議市場利率大幅上升，這項關鍵借貸成本上揚，促使美國聯準會（Fed）向美國銀行系統注入數百億美元的較長期資金。分析人士將9月17日附買回協議市場利率飆升至10%歸咎於超額準備金的缺乏，這是十多年前全球信貸危機以來從未見過的利率水準。

加拿大豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne表示，融資壓力持續導致貨幣市場吃緊，推升美元。

經紀商FXTM分析師Hussein Sayed說：「美元走強並非出於單一因素，英國脫歐政治危機，歐元區接近衰退，發達經濟體的債券殖利率低迷，都促使投資人尋求避險。儘管出現川普彈劾危機，美元的避險貨幣地位依然穩固。」

英國脫歐

相關新聞

液化天然氣 投資額創新高

2019-09-27 02:23

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01

麥肯錫跨零售 賣起內衣珠寶

2019-09-27 02:00

菲國刺激通膨 降息1碼

2019-09-27 01:59

印尼叫車一哥推影音串流

2019-09-27 01:59

全球IPO降溫 三年來最冷

2019-09-27 01:58

日向美低頭 川普離多邊貿易更遠

2019-09-26 23:50

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

川普貿易樂觀發言激勵 亞股多數收高

2019-09-26 20:35

IMD數位競爭力評比 台灣全球第13強

2019-09-26 20:29

涉賄賂遭美國調查 愛立信提列382億和解準備金

2019-09-26 18:15

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

2019-09-26 18:01

川普彈劾調查牽動美股多空展望 這5點不知不可

2019-09-26 16:57

JDI危機再起 陸財團傳將延後提供紓困金

2019-09-26 16:52

研究：美國前500大企業 6成被駭客入侵

2019-09-26 15:36

花旗看Q4經濟隱憂：川流不習、倒掛金GO、負債連連

2019-09-26 14:19

不含汽車 美日簽局部貿協

2019-09-26 14:12

車用半導體MOSFET急先鋒

2019-09-26 13:48

特斯拉上海超級工廠已完工 首輛陸產Model 3年底出廠

2019-09-26 11:23

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:18

WeWork虧損大 傳軟銀明年可能願再注資15億美元

2019-09-26 10:55

部長授意 美國司法部準備對臉書展開反壟斷調查

2019-09-26 09:31

繼高通之後 安謀也表態：將持續為華為供貨

2019-09-26 09:19

違規自伊朗運出石油 多家中國企業遭美國制裁

2019-09-26 09:08

不滿新一輪量化寬鬆 ECB鷹派執行理事會成員意外請辭

2019-09-26 08:44

美庫存、沙烏地復產利空令油價挫跌 美元走強打壓金價

2019-09-26 07:55

美日簽署局部貿易協定 日車關稅問題另外再議

2019-09-26 07:39

美元反彈 政治風險、貿易局勢緩解

2019-09-26 07:29

道瓊大漲163點 市場聚焦貿易局勢趨緩

2019-09-26 07:06

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

WeWork執行長紐曼下台

2019-09-26 00:47

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

IKEA推網購 銷售額躍增

2019-09-26 00:46

泰紐利率 按兵不動

2019-09-26 00:46

利空衝擊 比特幣一度暴跌逾18%

2019-09-26 00:42

中美產業基金 錢進製造業

2019-09-23 00:02
看更多

熱門文章

太像了！華城連環殺人案嫌犯長相公開 與當年模擬圖相似度高

2019-09-26 10:40

提早退休住哪好？這10個城市條件最佳

2019-09-26 16:53

她遭自家飼養2獒犬咬死 鄰居驚：我的孩子曾將牠們當枕頭

2019-09-26 11:20

颱風帶超美紀念品 富士山出現「橘光環繞莢狀雲」

2019-09-26 13:36

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

2019-09-26 18:01

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

2019-09-26 22:32

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

扯！加拿大綠黨幫黨魁P圖 讓她看起來更環保

2019-09-26 11:32

英相強生快倒台？司法女王的胸針 傳出難堪的暗示…

2019-09-26 11:00

泰國女模陳屍沙發 多人竟網搜盼入手沙發「求好運」

2019-09-26 17:08

姊姊嫉妒模特兒妹妹美貌 割耳挖眼狂捅189刀

2019-09-26 16:43

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

法國前總統席哈克去世 享壽86歲

2019-09-26 18:23

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40

繼高通之後 安謀也表態：將持續為華為供貨

2019-09-26 09:19

法國前總統席哈克欣賞亞洲文化 曾批台灣公投

2019-09-26 21:58

川普施壓烏克蘭通話節本 重點一次看

2019-09-26 16:50

影／屢次失言都能脫身 專家：川普是話術天才無誤

2019-09-26 18:36

違規自伊朗運出石油 多家中國企業遭美國制裁

2019-09-26 09:08

離奇！坎特伯里大學男大生陳屍宿舍近8周沒人發現

2019-09-26 16:16

吹哨者舉報川普通烏克蘭 眾院421比0票准釋文件

2019-09-26 08:39

英男一人擊退4名闖屋歹徒 「我只想保護妻子」

2019-09-26 11:26

紐時側寫／川普拐彎抺角施壓：我們為烏克蘭做了許多事

2019-09-26 08:29

繼參院後 美眾院決議公布吹哨者對川普的檢舉內容

2019-09-26 09:50

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

美國和英國 老牌民主國變亂象代表

2019-09-26 11:41

影／通聯紀錄未現「對價關係」 彈劾川普難度高

2019-09-26 13:09

俄客機重落地起落架起火 機上49人尋求醫療援助

2019-09-26 10:03

JDI危機再起 陸財團傳將延後提供紓困金

2019-09-26 16:52

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

特斯拉上海超級工廠已完工 首輛陸產Model 3年底出廠

2019-09-26 11:23

波頓被川普開除 委內瑞拉臨時總統瓜伊多處境更艱難

2019-09-26 09:46

北京連挖台灣兩友邦 華郵：美在南太影響力減退

2019-09-26 12:52

美庫存、沙烏地復產利空令油價挫跌 美元走強打壓金價

2019-09-26 07:55

驚！住進大麻屋 孕婦驗出毒品反應

2019-09-26 15:31

全球城市AI整備指數今出爐 台北排名小型城市第21

2019-09-26 14:22

餵褪黑激素讓幼童昏睡 恐怖托兒所：為方便照顧

2019-09-26 15:13

川普拜託安倍協助連任 再以安保牌讓日本繳械

2019-09-26 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top