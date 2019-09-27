美元避險地位穩固 DXY美元指數升至三周高點

2019-09-27 07:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周四升至三周高點，主因美國貨幣市場持續吃緊，而政治緊張局勢加劇以及經濟前景黯淡打壓歐元和英鎊。

DXT美元指數上漲0.16%，至99.2，為9月3日以來最高水準。

歐元兌美元下跌0.18%，至1.0921美元，為2017年5月以來最低水準，歐元區經濟前景日益黯淡。美元兌日圓變動不大。日圓在不確定時期吸引了投資者。

英鎊下跌0.2%，投資人等待英國議會採取下一步措施打破脫歐僵局。紐西蘭元兌美元上漲0.46%，紐西蘭央行總裁表示，他不太可能需要使用非常規貨幣政策。

分析人士表示，美元受到美國、英國不斷加劇的政治緊張局勢提振。美國眾議院啟動對總統川普彈劾調查，英國脫歐則充滿不確定性。

另外，附買回協議市場利率大幅上升，這項關鍵借貸成本上揚，促使美國聯準會（Fed）向美國銀行系統注入數百億美元的較長期資金。分析人士將9月17日附買回協議市場利率飆升至10%歸咎於超額準備金的缺乏，這是十多年前全球信貸危機以來從未見過的利率水準。

加拿大豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne表示，融資壓力持續導致貨幣市場吃緊，推升美元。

經紀商FXTM分析師Hussein Sayed說：「美元走強並非出於單一因素，英國脫歐政治危機，歐元區接近衰退，發達經濟體的債券殖利率低迷，都促使投資人尋求避險。儘管出現川普彈劾危機，美元的避險貨幣地位依然穩固。」