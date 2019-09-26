美歐緊張恐升高 歐盟傳考慮對40億美元美貨加徵關稅

2019-09-26 23:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美歐貿易緊張局勢可能再度升高，知情人士透露，歐盟正考慮對40億美元以上的美國產品加徵關稅，以因應美國對近80億美元歐盟產品加徵關稅的措施，暗示歐盟可能在貿易爭端與美國「硬碰硬」。

彭博資訊報導，由於歐洲非法補貼飛機製造商空中巴士，世界貿易組織（WTO）將授權美國對近80億美元的歐洲商品加徵關稅，最快可能10月實施。

彭博資訊另一篇報導指出，歐盟正考慮對40億美元以上的美國產品加徵關稅作為報復。但歐盟尚未做出決定，且至少有一個歐盟國家反對。

美、歐針對歐盟補貼空巴及美國補貼波音飛機的爭議已歷時十幾年。WTO於2002年裁定美國稅制使空中巴士等出口業者獲得不公平的競爭優勢，並授權歐盟一年得對40億美元的美國產品加徵關稅，直到美國遵守這項裁決為止，但2006年美國國會廢除相關稅制，於是歐盟取消對美國的報復性關稅，此項爭議因而獲得解決。

雖然歐盟預料也能獲得WTO的授權，報復美國對波音的補貼，但WTO預料要到明年上半年才有可能做出裁決，因此歐盟打算援引這項陳年判決，作為立即的報復理由，並施壓華府透過談判化解雙方對飛機製造業者的協助，但也可能使美歐貿易緊張再度升高。

消息人士指出，歐盟保證將等待WTO修改反制措施的層次後，才會對美國的新關稅措施採取因應行動。