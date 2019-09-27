小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



日圓匯率9月來貶值逾1%，在G10貨幣表現最差，反映市場避險情緒消退。至於押注日圓年底前回升的投資人，也將面臨日圓第4季傾向偏弱的趨勢。摩根大通（小摩）預估，日圓兌美元年底前將貶至110日圓兌1美元。

過去十年來，日圓多頭人士常會在第4季踢鐵板，日圓匯率當季平均貶值3.6%，且過去十年中有七年走貶。小摩預估，日圓年底前貶至110日圓兌1美元，較當前的107.64日圓再貶值2.1%。

策略師看貶日圓的原因是，今年季節性偏弱時期洽逢價值約24.3兆日圓（2,260億美元）的日本公債預定在年底前到期贖回。由於目前日債殖利率逼近歷史低點，這一大筆資金可能被重新投資於海外資產。

摩根大通日本市場研究部門主管佐佐木融表示：「日本投資人預期將賣出日圓，因為他們必須把資金配置於海外以追求報酬。美元短期內應會測試109至110日圓。」

三菱日聯證券首席外匯策略師上野大松也說：「就算聯準會再降息一或兩次，美國公債的殖利率對日本投資人仍具吸引力。」

日圓對美元9月來貶值1.3%，因跡象顯示美中貿易談判有進展，激勵投資人轉向風險資產，抑制避險資產需求。

不過，悲觀氛圍未動搖依然看多日圓的避險基金。根據商品期貨交易委員會資料，儘管避險基金在截至9月17日的當周稍微減少日圓淨多頭部位至34,735口合約，但仍接近8月中創下的約三年高點。