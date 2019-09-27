Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



常屬於鴿派陣營的芝加哥聯邦銀行總裁伊凡思（Charles Evans）表示，美國聯準會（Fed）今年底前已不需再降息，因為最近兩次降息足以使通膨率上升至Fed目標的2%以上。

伊凡思25日表示：「我們現在處於很好的狀態，可觀察局勢如何變化。我認為，光靠我們已經同意的降息，就可讓通膨率稍微超出預測範圍，因此已不需再降息。」他預估物價漲幅將達到2.2%。

伊凡思今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有投票權，7月和本月皆支持降息。

他說，拜消費者支出穩健所賜，美國經濟依然強勁、前景樂觀。但他也說，企業投資仍疲軟，且英國脫歐談判和中國大陸經濟減緩等國際風險，正澆熄金融市場熱情。

美國商務部26日公布，第2季國內生產毛額（GDP）最終值為2%，符合修正值，其中消費者支出增幅由4.7%修正至4.6%，但仍是四年半來最大增幅。

然而商務部的報告也顯示，第2季企業投資如今修正為下滑1%，萎縮幅度從原先預估的0.6%擴大，且為2015年第4季以來最大降幅；企業獲利增幅也下修，未經庫存價值和資本支出調整的企業稅後獲利成長3.3%，從原先預測年增4.8%減緩。經濟學家擔心，企業資本支出疲軟、獲利成長趨緩，可能影響帶動美國經濟成長的消費者支出。