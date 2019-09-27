美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



分享 facebook 美國總統川普25日與日本首相安倍晉三簽署第一階段的美日貿易協議，聚焦於農產品和數位產品，並確認美國此刻不會對日本車加徵關稅。美國農民成為這項協議的主要贏家，川普也稍微降低了先前退出跨太平洋夥伴協定（TPP）所造成的傷害。

美國貿易代表署（USTR）說，根據川普與安倍宣布的市場准入協議，日本將開啟新市場，每年接納價值約72億美元的美國農產品。

出口到日本的美國牛肉、豬肉關稅將逐步調降；日本將免除價值約13億美元的美國農產品關稅，包括杏仁、藍莓、甜玉米和高粱；日本也將解除對乙醇、乳酪、冷凍禽肉、柳橙等大宗商品的關稅。但稻米不在清單上，日本也不會訂出稻米的免關稅進口配額。

川普宣稱，此協議對美國農業是「巨大勝利」。USTR表示，這是美日關稅協議「第一階段」，一旦落實，美國銷往日本的食品與農產品中，超過九成都可享有特惠待遇或免關稅。

另一項協議載明美日對價值400億美元數位產品雙邊貿易的承諾，但兩國領袖只簽署列出未來步驟大綱的文件，正式協議待日後再簽，未來數月雙方將針對「正式、全面的貿易協議」內容進一步磋商。美國貿易代表賴海哲說，25日的協議在兩國完成國內程序後，希望能在明年1月1日生效。

賴海哲也說，華府目前不考慮對日本車加徵關稅。日本首席貿易談判代表、外務大臣茂木敏充也證實，川普已當面向安倍承諾，此時不會對日本車加徵關稅。日本出口到美國的汽車與汽車零件仍須被課徵2.5%的關稅。

這項協議對追求「美國優先」的川普而言，是一大勝利，也減輕了美國農民在美國退出TPP後所遭受的傷害，日本則因為汽車加徵關稅議題被擱置，而鬆了一口氣。

美日將在這項協議生效後的四個月內，決定第二階段的貿易談判範圍，預料將包括汽車關稅等須繼續磋商的品項。